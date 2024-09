Eleições regionais na Alemanha: AfD cresce na Turíngia e CDU na Saxónia

De Euronews

As sondagens à boca das urnas colocam a AfD, de extrema-direita, à frente dos seus rivais na Turíngia. CDU vai à frente na Saxónia.

Confirma-se a subida da extrema-direita nas eleições estaduais da Alemanha.

De acordo com as primeiras sondagens à boca da urna divulgadas pelo canal ZDF, após o encerramento das urnas, a Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu as eleições na Turíngia com 33,5% dos votos, seguida da Cdu com 24,5%.

A nova formação populista de esquerda, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), obteve 14,5% dos votos, a Linke 11,5%, enquanto o SPD 6,5% e os Verdes 4%.

A União Democrata-Cristã (CDU) da Turíngia disse que vai procurar entendimentos para explorar a possibilidade de formar um governo estadual, reiterando que não haverá cooperação com o AfD.

Na Saxónia, a AfD ficou em segundo lugar com 31,5%, apenas 0,5% atrás da CDU (32%).

Os partidos do governo de Scholz sofreram uma pesada derrota: o SPD do chanceler ficou com 6,5%, os Verdes com 4% e os liberais com 1%. Os dois últimos não ultrapassaram o limiar dos 5%.

Tanto na Saxónia e na Turíngia, os resultados foram muito negativos para os três partidos no poder do governo federal liderado pelo chanceler Olaf Scholz, de centro-esquerda.

*em atualização