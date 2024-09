De Liv Stroud

A Alemanha anunciou controlos mais rigorosos ao longo das suas fronteiras terrestres com a França, a Bélgica, os Países Baixos, a Dinamarca e o Luxemburgo, que terão início na próxima semana e que durarão, no mínimo, seis meses.

Estas medidas estão a ser introduzidas como "último recurso", na sequência de uma série de ataques mortais com facas perpetrados por migrantes, que provocaram a fúria da opinião pública e que têm sido vistos como o catalisador para que um partido de extrema-direita tenha conquistado o maior número de lugares nas eleições estatais na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

O partido da oposição do governo alemão, CDU, interrompeu as conversações sobre o controlo da migração com a coligação governamental Ample (SPD, Verdes e FDP) na terça-feira, com o líder Friedrich Merz a sugerir que o governo "não consegue chegar a acordo sobre medidas eficazes".

O terceiro estado da Alemanha de Leste, Brandemburgo, vai a votos dentro de duas semanas e as sondagens sugerem que a segurança é uma das principais prioridades dos eleitores.

Já estão em vigor controlos mais apertados nas fronteiras austríaca, suíça, checa e polaca e o Governo alemão espera que, com a introdução destas novas medidas mais rigorosas, possa continuar a fazer regressar milhares de imigrantes à fronteira.

Os controlos fronteiriços permitem à polícia recusar a entrada e o Ministério do Interior alemão afirmou ontem que 30.000 imigrantes foram repatriados na fronteira com a Áustria nos últimos 11 meses.

Em agosto, o Governo alemão retomou as deportações para o Afeganistão pela primeira vez desde que os talibãs tomaram o poder em 2021, apesar de muitos refugiados e requerentes de asilo terem sobrevivido à tortura.

O clima anti-migratório tem vindo a crescer na economia mais forte da Europa nos últimos nove anos, depois de ter acolhido, em 2015, cerca de um milhão de refugiados que fugiam da guerra em países como a Síria. Os partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda têm capitalizado a decisão do governo de conceder asilo a mais um milhão de ucranianos que fugiram da invasão total da Rússia há dois anos, apesar dos elevados níveis de inflação, do aumento do custo de vida e de uma crise energética que levou ao encerramento de muitas empresas na Alemanha.

No entanto, um estudo recente realizado pelo Instituto Económico Alemão mostra que os trabalhadores estrangeiros geraram 24,6 mil milhões de euros de receitas nos cinco estados da Alemanha de Leste.

Os especialistas alertam para o facto de o perigo da extrema-direita não ser apenas o de conseguir obter votos suficientes para governar sozinha, pois isso parece improvável, mas sim o de os partidos de esquerda começarem a adotar políticas de extrema-direita numa tentativa de recuperar eleitores, especialmente antes das eleições federais do próximo ano.