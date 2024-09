De Euronews com AP

O exército disse que a situação estava sob controlo e pediu às pessoas que evitassem a área depois de os repórteres terem ouvido duas explosões e visto fumo a subir.

Um campo de treino militar em Bamako, capital do Mali, foi atacado por extremistas, informou o exército do país.

Os homens armados tentaram infiltrar-se na escola de "gendarmes" Faladié e está a decorrer uma operação de no local, segundo um comunicado do exército na terça-feira. Os homens armados por trás do ataque ainda não foram formalmente identificados, de acordo com os relatos.

O exército disse que a situação estava sob controlo e pediu às pessoas que evitassem a área. O aeroporto de Bamako foi temporariamente encerrado e os agentes da ONU foram também convidados a limitar os seus movimentos até nova ordem.

Na madrugada de terça-feira, um repórter da Associated Press ouviu duas explosões e viu fumo ao longe. A escola de formação situa-se nos arredores da cidade.

O Mali, juntamente com os seus vizinhos Burkina Faso e Níger, luta há mais de uma década contra uma insurreição levada a cabo por grupos armados, incluindo alguns aliados da Al-Qaeda e do Estado Islâmico.

Na sequência de golpes de Estado militares nos três países nos últimos anos, as juntas no poder expulsaram as forças francesas e recorreram a unidades mercenárias russas para prestar assistência em matéria de segurança.

Desde que assumiu o poder, o coronel Assimi Goïta tem-se esforçado por evitar os crescentes ataques dos jihadistas.

Os ataques no centro e no norte do Mali estão a aumentar. Em julho, cerca de 50 mercenários russos foram mortos numa emboscada da Al-Qaeda.

Os mercenários estavam a combater, na sua maioria, rebeldes tuaregues ao lado do exército do Mali, quando a sua caravana foi forçada a recuar para território jihadista e foi emboscada a sul da comuna de Tinzaouaten.

Os ataques na capital são raros. Em 2022, homens armados atacaram um posto de controlo do exército maliano a cerca de 60 quilómetros da cidade, matando pelo menos seis pessoas e ferindo várias outras.