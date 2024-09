Beslan. 20 anos depois. O que é que se sabe sobre o maior ataque terrorista na Rússia?

De euronews

Mais de 1.100 pessoas foram feitas reféns no ataque terrorista à Escola N.º 1. 334 foram mortos, incluindo 186 crianças.

Em Beslan, na Ossétia do Norte, começaram as cerimónias de luto em memória das pessoas que morreram há 20 anos. Aqui recordam-se as vítimas do mais sangrento ataque terrorista na Federação Russa, que teve lugar na manhã de 1 de setembro de 2004 na escola nº 1, durante uma assembleia solene dedicada ao início do ano letivo.

Durante dois dias e meio, os terroristas mantiveram mais de 1100 reféns (na sua maioria crianças, os seus pais e o pessoal da escola) no edifício armadilhado nas condições mais difíceis, negando às pessoas até as necessidades naturais mínimas.

No terceiro dia, registaram-se explosões no ginásio da escola e, mais tarde, um incêndio que provocou o desmoronamento parcial do edifício.

Após as primeiras explosões, os reféns começaram a fugir da escola e o Centro das Forças Especiais do Serviço Federal de Segurança (TsSN FSB) lançou um ataque.

Durante o caótico tiroteio, que incluiu a utilização de armas pessoais por civis, foram mortos 27 terroristas (quatro, incluindo duas mulheres bombistas suicidas, morreram antes do assalto, entre 1 e 3 de setembro). O único terrorista capturado com vida, Nurpasha Kulaev, foi detido e posteriormente condenado a prisão perpétua por um tribunal.

Embora a maioria dos reféns tenha sido libertada durante o assalto, o ataque matou 314 reféns, incluindo 186 crianças. No total, incluindo as equipas de salvamento, as vítimas foram 333 e pelo menos 783 sofreram vários graus de ferimentos.

Shamil Basayev reivindicou publicamente a responsabilidade pela organização do ataque, publicando uma declaração no sítio Web separatista checheno Kavkaz-Centre em 17 de setembro de 2004.

Os familiares das vítimas, em especial das crianças mortas, acusam as autoridades de não terem utilizado todas as possibilidades para libertar os reféns e de o próprio assalto ao edifício da escola ter provocado um número tão elevado de mortes.

Assim, ao longo de 20 anos, surgiu um grande número de publicações contraditórias sobre o que aconteceu naqueles dias trágicos, há 20 anos. Em particular, afirma-se que o líder separatista Aslan Maskhadov estava pronto para ir a Beslan negociar com os militantes, mas temia pela sua vida. Por seu lado, os que se apoderaram da escola insistiram num encontro com os presidentes da Inguchétia e da Ossétia do Norte. Moscovo não apoiou a ideia de negociações. Ao mesmo tempo, graças ao antigo chefe da Inguchétia, Ruslan Aushev, os militantes libertaram 26 reféns - bebés e respectivas mães. O próprio Aushev levou Alena Tskaeva, de seis meses, para fora da escola. A mãe ficou no ginásio com a filha mais velha e ambas morreram.

Durante duas décadas, muitas pessoas investigaram as causas da tragédia de Beslan: versões oficiais e não oficiais. A mais sensacional foi o filme de Yuri Dudya "Beslan. Remember". O jornalista filmou-o por ocasião do 15.º aniversário da tragédia.

Em 2017, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem declarou ter encontrado violações na preparação e condução da operação de libertação, bem como no que "diz respeito à utilização de armas contra reféns".

As queixas ao TEDH foram apresentadas por 409 pessoas. O tribunal decidiu que a Rússia tinha violado o direito à vida e a um recurso efetivo das vítimas do ataque terrorista e dos seus familiares.

O Presidente russo Vladimir Putin deslocou-se a Beslan em 20 de agosto, onde visitou pela primeira vez o complexo memorial da Cidade dos Anjos, onde estão sepultadas as vítimas do ataque terrorista. A última vez que o Presidente visitou a cidade foi em 2008.