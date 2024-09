Alemanha reforça os controlos nas fronteiras: o que vai mudar para os viajantes?

Os controlos mais rigorosos nas fronteiras terrestres estarão em vigor durante seis meses.

A Alemanha anunciou que vai reforçar os controlos nas suas fronteiras terrestres, numa tentativa de controlar a "migração irregular".

A notícia surge após semanas de indignação pública na sequência de alegados ataques islâmicos.

Eis o que sabemos até agora sobre a forma como esta medida irá afetar as viagens de e para a Alemanha.

Por que razão são efetuados os novos controlos fronteiriços na Alemanha?

No final de agosto, três pessoas foram mortas num ataque com faca na cidade de Solingen, no oeste do país. O suspeito, de nacionalidade síria, tinha ordem de expulsão mas escapou às autoridades.

O ataque, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, ocorreu apenas uma semana antes das eleições regionais no leste da Alemanha e terá inflamado o debate sobre a imigração no país.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, afirmou numa conferência de imprensa que os novos controlos fronteiriços irão limitar a migração e "proteger contra os graves perigos colocados pelo terrorismo islâmico e pela criminalidade grave".

A zona Schengen da Europa permite viajar sem passaporte entre os países membros, mas os Estados-Membros podem introduzir controlos fronteiriços se considerarem que existe uma ameaça à ordem pública ou à segurança interna.

Quando é que os novos controlos entram em vigor e qual a sua duração?

Os controlos, que foram anunciados na segunda-feira, entrarão em vigor a partir de segunda-feira, 16 de setembro.

As medidas estão em vigor por períodos de tempo variáveis.

O que é que vai mudar para os viajantes?

Embora os pormenores ainda estejam a ser conhecidos, é provável que os novos controlos fronteiriços afetem todos os que entram ou saem da Alemanha por via terrestre.

Os condutores poderão ficar em engarrafamentos se houver mais paragens nas fronteiras.

As viagens de autocarro e comboio poderão demorar mais tempo se os transportes forem interrompidos para efetuar os controlos.

A Deutsche Bahn (DB) é a maior operadora de comboios da Alemanha, operando comboios regionais e comboios que atravessam as fronteiras. Os seus atrasos têm sido longos e frequentes, tendo quase metade dos comboios de longo curso chegado atrasados em junho deste ano. A DB afirmou que tal se deveu a condições climatéricas extremas.

Os longos controlos fronteiriços só podem agravar os problemas dos passageiros da DB.

Os principais operadores de comboios e autocarros, como a Deutsche Bahn, a European Sleeper e a Flixbus, foram contactados para comentar o assunto.

Que países serão afetados pelos novos controlos?

A Alemanha tem fronteiras terrestres com a Áustria, a Bélgica, a Chéquia, a Dinamarca, a França, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Polónia e a Suíça.

A Alemanha já dispõe de controlos temporários ao longo da sua fronteira com a Áustria, que foram implementados em 2015 para fazer face a um grande afluxo de migrantes e que se mantêm em vigor desde então. Estes controlos estão atualmente em vigor até 11 de novembro de 2024.

Os controlos temporários ao longo das fronteiras com a Polónia, a Chéquia e a Suíça também foram introduzidos no ano passado, à medida que as preocupações com a migração voltaram a aumentar. Estes controlos estão atualmente em vigor até 15 de dezembro de 2024.

Os controlos serão agora alargados às outras fronteiras terrestres da Alemanha, com a França, o Luxemburgo, a Bélgica, os Países Baixos e a Dinamarca, informou o ministério.

Inicialmente, os controlos estarão em vigor durante seis meses, o que significa que abrangerão os períodos de viagens mais movimentados de outubro, Natal e Ano Novo.

Embora a Alemanha tenha afirmado até agora que as medidas estarão em vigor durante seis meses, é claro que poderão ser prorrogadas para além desse período se se considerar que estão a cumprir o seu objetivo.