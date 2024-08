Solingen: atacante detido e ISIS reivindica a responsabilidade pelo ataque

De Euronews com AP

O grupo afirmou num comunicado publicado no seu portal de notícias "Amaq" que o atacante visava os cristãos "para se vingar dos muçulmanos na Palestina e noutros locais".

O grupo Estado Islâmico (ISIS) reivindicou a autoria de um ataque com faca na cidade alemã de Solingen, na sexta-feira à noite, que matou três pessoas e feriu outras oito.

O grupo afirmou, num comunicado publicado no seu sítio de notícias Amaq, que o atacante é um "soldado do Estado Islâmico" que tem como alvo os cristãos e que levou a cabo o ataque "para vingar os muçulmanos na Palestina e em todo o lado".

Este anúncio surge depois da polícia alemã ter informado a agência noticiosa dpa da detenção de uma segunda pessoa relacionada com os esfaqueamentos.

A detenção de sábado teve lugar num centro de refugiados em Solingen. No mesmo dia, a polícia deteve um rapaz de 15 anos que, alegadamente, tinha conhecimento prévio dos ataques.

"Até ao momento, não conseguimos identificar um motivo, mas dadas as circunstâncias gerais, não podemos excluir" a possibilidade de terrorismo, disse Markus Caspers, da secção antiterrorismo do Ministério Público, numa conferência de imprensa no sábado.

A situação mudou após essa conferência, quando as pistas conduziram a polícia a um centro de refugiados onde prenderam o homem que esfaqueou 11 pessoas.

As três pessoas mortas são dois homens de 67 e 56 anos e uma mulher de 56 anos, segundo as autoridades. Oito outras pessoas ficaram feridas. A polícia disse que o atacante parece ter apontado deliberadamente para a garganta das vítimas.

Thorsten Fleiss, da polícia alemã, que era o chefe das operações na noite de sexta-feira, disse que a polícia estava a realizar várias buscas e investigações em todo o estado da Renânia do Norte-Vestefália. O "grande desafio" é reunir as provas disponíveis e os depoimentos das testemunhas para chegar a um quadro geral.

Fleiss disse também que a polícia tinha encontrado várias facas, mas acrescentou que não podia confirmar se alguma delas tinha sido utilizada como arma pelo autor do crime.

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou no sábado que o autor do ataque deve ser apanhado rapidamente e punido em toda a extensão da lei.

"O ataque em Solingen é um acontecimento terrível que me chocou enormemente. Um atacante matou brutalmente várias pessoas. Acabei de falar com o presidente da Câmara de Solingen, Tim Kurzbach. Estamos de luto pelas vítimas e apoiamos as suas famílias", afirmou numa publicação no X.