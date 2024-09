De Euronews com EBU

De acordo com as autoridades aduaneiras, os viajantes que saem da Estónia transportam geralmente mercadorias que escasseiam na Rússia, como peças sobresselentes para automóveis e máquinas, componentes para drones e dispositivos electrónicos e de transmissão de rádio.

As autoridades estónias registaram cerca de 600 infrações desde que foram introduzidos controlos aduaneiros completos no posto fronteiriço de Narva com a Rússia, no início de agosto.

Narva é um ponto de fronteira muito movimentado, com cerca de 1500 passagens diárias da Estónia para a Rússia.

Apesar do elevado número de infratores, o Conselho Fiscal e Aduaneiro afirma que a taxa diária de infrações diminuiu ligeiramente de cerca de 22 para 18: "Vemos diariamente que as mercadorias que escasseiam do outro lado continuam a ser levadas através da fronteira. Neste momento, uma das preocupações é o dinheiro líquido", afirma Ursula Riimaa, diretora-geral adjunta deste organismo.

A Estónia introduziu controlos aduaneiros completos na fronteira de Narva em 8 de agosto, na sequência de uma decisão tomada em maio no sentido de limitar o número de horas que os peões podem atravessar.

Esta alteração foi introduzida depois de a Rússia ter decidido, em fevereiro, encerrar o posto fronteiriço aos veículos, invocando a necessidade de obras de construção no posto fronteiriço de Ivangorod.

As autoridades estónias presumem que esta situação será permanente, uma vez que Moscovo não forneceu um calendário para a conclusão das obras.

A Rússia também introduziu restrições ao número de peões autorizados a atravessar a fronteira com a Estónia, mas não deu qualquer justificação para as novas regras.

Uma vez que o posto fronteiriço de Narva está encerrado aos veículos, os viajantes podem utilizar os postos de Koidula e Luhamaa para se deslocarem da Estónia para a Rússia.

As autoridades estónias receiam que a Rússia possa subitamente limitar as passagens também nesses pontos, tornando as viagens entre os dois países ainda mais complicadas.

A polícia e a guarda de fronteiras da Estónia desaconselham todas as viagens para a Rússia. As tensões entre a Rússia e a Estónia, membro da NATO, têm sido elevadas desde a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022.

Peões podem demorar horas a atravessar a fronteira de Narva Captura de vídeo EBU

As autoridades estónias avisam que a fronteira poderá ter de ser encerrada a todos os viajantes a curto prazo, o que significa que os estónios na Rússia poderão ter de encontrar rotas alternativas de regresso ao seu país de origem.

Tallinn afirma que, no final de 2023, a Rússia dirigiu deliberadamente para a fronteira da Estónia grupos de estrangeiros que não tinham o direito legal de entrar na União Europeia.

As autoridades alertaram para o facto de que, se estas atividades continuarem, a fronteira poderá ser encerrada para proteger a segurança nacional e a ordem pública.

No ano passado, a Finlândia fechou a sua fronteira com a Rússia, acusando Moscovo de tentar desestabilizar a Europa ao encorajar a passagem de migrantes irregulares, na sua maioria provenientes da Síria e da Somália. O encerramento da fronteira foi prorrogado indefinidamente em abril.