Poderá a paz impossível no Cáucaso acabar com a guerra na Ucrânia?

O fim da guerra da Rússia na Ucrânia pode vir de uma direção inesperada.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que pretende que a proposta da Ucrânia para pôr fim à guerra seja apresentada ao Governo russo até ao final deste ano.

A 16 de junho, durante a Cimeira da Fórmula da Paz na Suíça, o presidente ucraniano declarou que a próxima e última cimeira com os seus aliados deveria realizar-se dentro de "meses e não de anos".

Esta segunda reunião deverá produzir um documento que será depois apresentado a Moscovo e ao Presidente Vladimir Putin pelos chamados "países terceiros", em nome de Kiev.

Mas quem seriam esses países terceiros? E qual é a posição da Rússia relativamente à fórmula de paz de Zelenskyy?

"O objetivo a longo prazo da Rússia é desmantelar a unidade ocidental"

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, afirmou que os funcionários do Kremlin estão provavelmente a tentar moldar os esforços internacionais de mediação da paz na guerra na Ucrânia, demonstrando ao mesmo tempo a relutância da Rússia em se envolver em negociações de boa-fé com Kiev.

Moscovo afirmou, repetidamente, que a Rússia nunca considerou seriamente o plano, chamando à fórmula de paz de Zelenskyy um "ultimato".

No entanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, participou na Reunião Ministerial Conjunta do Diálogo Estratégico Rússia-Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), na Arábia Saudita, a 9 de setembro, provavelmente como parte dos esforços do Kremlin para fazer avançar a criação da sua visionada "arquitetura de segurança euro-asiática".

O ISW avaliou anteriormente, que a proposta de Moscovo de uma arquitetura de segurança euro-asiática é coerente com o objetivo estratégico a longo prazo da Rússia de desmantelar a unidade ocidental, desmantelar a NATO a partir do seu interior e destruir a atual ordem mundial.

Na Arábia Saudita, Lavrov reuniu-se com os seus homólogos do Brasil e da Índia, países frequentemente mencionados como aqueles que poderiam desempenhar um papel importante no fim da guerra na Ucrânia.

Norte Global vs Sul Global?

A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, no início de 2022, veio acentuar a divisão entre o chamado Norte Global e o Sul Global.

Os Estados do Norte Global - termo normalmente utilizado para descrever as nações mais desenvolvidas do mundo - têm apoiado firmemente a Ucrânia. Os EUA, o Reino Unido e a UE têm demonstrado o seu sólido empenhamento no fornecimento de armas e equipamento, na ajuda financeira e, em geral, no apoio político à Ucrânia e nas sanções contra a Rússia.

É por isso que não são os principais candidatos à mediação de eventuais conversações. Não porque não queiram ou porque a Ucrânia não o queira, mas porque a maioria deles está agora num conflito complexo e aberto com a Rússia. Moscovo incluiu-os mesmo na sua "lista de países hostis".

É por isso que qualquer eventual mediação ou aprovação da fórmula de paz poderia, hipoteticamente, ser confiada ao chamado Sul Global.

Muitos dos Estados asiáticos, africanos, do Médio Oriente e da América Latina não condenaram a invasão russa da Ucrânia desde os primeiros dias da guerra total, e foi isso que os tornou prioritários para Zelenskyy e a sua equipa diplomática.

Durante muitos anos, estes países foram, de alguma forma, empurrados para a área de interesse da Rússia e, agora, a sua posição e peso diplomático são mais significativos do que nunca.

Quem são os possíveis atores principais?

Índia: Quando a Rússia lançou uma barragem de mísseis sobre a Ucrânia, a 8 de julho, e destruiu o maior hospital pediátrico de Kiev, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi estava de visita a Moscovo.

Quando surgiram as fotografias de crianças com cancro a serem retiradas e a receberem tratamento vital na rua poeirenta, entre as operações de salvamento em Ohmatdyt, em Kiev, Moscovo divulgou fotografias de Modi a apertar a mão a Putin.

O momento da sua visita a Moscovo não passou despercebido em Kiev e, quando Modi chegou à capital ucraniana algumas semanas mais tarde, para a sua visita histórica, juntou-se a Zelenskyy, para homenagear centenas de crianças ucranianas que foram mortas durante mais de dois anos de guerra.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi cumprimenta o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Kiev, 23 de agosto de 2023 AP/Ukrainian Presidential Press Office

Modi, que disse a Zelenskyy que a morte de crianças em conflitos não era aceitável, afirmou que tinha vindo à Ucrânia com uma mensagem de paz. A Presidente da Comissão Europeia afirmou o seu respeito pela integridade territorial e pela soberania da Ucrânia, mas a retórica de paz de Modi manteve-se praticamente inalterada em relação à mensagem que tinha transmitido semanas antes em Moscovo, reiterando que o conflito só pode ser resolvido através do diálogo e da diplomacia.

Médio Oriente: especificamente a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita acolheu uma cimeira internacional sobre a fórmula de paz em agosto do ano passado.

O país também desempenhou um papel importante na negociação de trocas de prisioneiros com a Rússia, permitindo que a Ucrânia realizasse uma grande troca envolvendo quase 300 pessoas em setembro de 2022, incluindo os oficiais de alto nível que defenderam a fábrica Azovstal em Mariupol.

Os EAU também conseguiram mediar uma troca de prisioneiros de guerra quando Kiev e Moscovo devolveram, cada um, 90 prisioneiros de guerra.

O Qatar mediou uma das questões mais trágicas e mais complicadas no âmbito da invasão em grande escala - a deportação forçada de crianças ucranianas para a Rússia. A Rússia deportou à força mais de 19.000 crianças da Ucrânia. Menos de 400 foram devolvidas.

Não olhar para muito longe

Quando Zelenskyy visitou a Itália, na semana passada, para o Fórum Ambrosetti, o seu gabinete disse que o presidente da Ucrânia planeava encontrar-se com as autoridades italianas e com representantes de empresas italianas.

Não se sabe se se encontrou com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que também participou no fórum em Cernobbio e proferiu um discurso intitulado "O papel do Azerbaijão no novo ambiente geopolítico".

A invasão russa da Ucrânia tornou o Azerbaijão mais importante do que nunca para os parceiros ocidentais, uma vez que a Europa precisa dos recursos energéticos do país e das suas rotas de trânsito.

Aliyev afirmou que Baku foi "contactado pela Rússia, Ucrânia e instituições europeias para facilitar a continuação do trânsito de gás através da Ucrânia".

Uma vista geral da cidade com os arranha-céus Flame Towers em segundo plano em Baku, 9 de junho de 2022 AP Photo/Sergei Grits

Aliyev fez uma declaração surpreendente ao anunciar, pela primeira vez, que o Azerbaijão está agora a participar na procura de uma solução para pôr fim à guerra na Ucrânia, uma vez que o seu país tem fortes relações positivas e a confiança tanto da Ucrânia como da Rússia.

O Presidente do Azerbaijão afirmou: "Estamos otimistas porque, nos recentes contextos com ambos os países, pensamos que existe espaço para um avanço. Talvez seja prematuro entrar em muitos pormenores, mas se funcionar, poderemos fazer outras coisas para ajudar a pôr fim a esta guerra que está a destruir toda a região".

Aliyev sublinhou também que o Azerbaijão "apoia firmemente a integridade territorial e a soberania da Ucrânia e de todos os países", que tem sido a posição do país desde o início da guerra, enquanto, paralelamente, o Azerbaijão continua a ter fortes relações com a Rússia.

Duas semanas antes da participação de Aliyev no Fórum Ambrosetti, ao lado de Zelenskyy, recebeu Putin em Baku.

Uma paz inimaginável abre a porta ao fim da guerra na Ucrânia

Durante décadas, Moscovo considerou o Azerbaijão e a Arménia como estando na sua esfera de influência. Mas este status quo de longa data foi abalado quando o Azerbaijão retomou o controlo da região de Nagorno-Karabakh numa ofensiva relâmpago em setembro de 2023, enquanto a Rússia estava atolada na Ucrânia, desencadeando uma importante reformulação política da região.

Tradicional aliado e parceiro de Moscovo, a Arménia assistiu este verão à histórica partida dos guardas fronteiriços russos do seu aeroporto de Zvartnots, 32 anos após o início do seu destacamento.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que a mudança estava a causar "danos irreparáveis" nas relações entre os dois países. Mas estes danos pareciam ser ainda mais significativos e evolutivos quando a Arménia culpou a Rússia pela sua derrota no Nagorno-Karabakh.

Um mês mais tarde, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, anunciou que Yerevan tinha suspendido a sua participação na Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) - a resposta da Rússia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inclui a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Quirguizistão.

Em vez disso, para desânimo da Rússia, a Arménia começou a melhorar as relações com o Ocidente. O vice-presidente da Comissão Europeia e comissário europeu para a promoção do modo de vida europeu, Margaritis Schinas, visitou Erevan a 9 de setembro, quando a UE e Erevan iniciaram um diálogo sobre a liberalização dos vistos para a Arménia.

No X, anteriormente conhecido como Twitter, Schinas afirmou que a sua visita assinalava os "recentes êxitos da parceria" e mencionou especificamente o "apoio à segurança" como um dos aspectos fundamentais da mesma, afirmando que "a UE está ao lado da Arménia".

Yerevan e Baku têm vindo a negociar um tratado de paz inovador e estabilizador a nível regional, após décadas de guerra no Nagorno-Karabakh, e a Ucrânia emitiu uma declaração em abril, congratulando-se com os acordos entre os dois países para encontrar soluções para a fronteira interestatal.

O ministério ucraniano sublinhou que a delimitação da fronteira entre o Azerbaijão e a Arménia, com base no respeito pela soberania e integridade territorial, "é uma condição necessária para normalizar as relações entre os países e garantir a estabilidade e a segurança na região".

O anúncio surpreendente de Aliyev, na semana passada, sobre a procura de soluções e a participação nas negociações de paz como intermediário entre a Rússia e a Ucrânia, ao mesmo tempo que negociava a sua própria paz com a Arménia, iria alterar ainda mais o equilíbrio de poderes e a estabilidade em toda a região e para além dela.

Uma vez que a paz, outrora inimaginável, se aproxima agora entre o Azerbaijão e a Arménia, este momento histórico no Cáucaso pode também conter as peças certas e as chaves para a difícil solução para acabar com a guerra na Ucrânia.