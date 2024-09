Porque é que os fabricantes de automóveis europeus estão a ter dificuldades no mercado dos veículos elétricos?

De Piero Cingari

Os fabricantes de automóveis europeus estão a debater-se com dificuldades no mercado mundial de veículos elétricos, com marcas importantes como a Stellantis, a Mercedes e a Volkswagen a perderem terreno para a concorrência. BMW é uma rara exceção entre as marcas europeias.

As vendas de veículos elétricos em julho de 2024 totalizaram 853.000 a nível mundial, aumentando apenas 6% em termos anuais, um desempenho morno que evidencia uma procura mais fraca do que o previsto de modelos alimentados por baterias e levanta dúvidas sobre a capacidade do sector para manter a sua dinâmica de crescimento.

O que é ainda mais preocupante é o fraco desempenho dos fabricantes de automóveis europeus, com várias marcas importantes como a Stellantis, a Volkswagen e a Mercedes-Benz a registarem perdas significativas de quota de mercado, de acordo com o último relatório EV Tracker do Bank of America.

Em contrapartida, as vendas de veículos elétricos híbridos plug-in aumentaram 58% em termos anuais, impulsionadas principalmente pela forte procura da China. Esta mudança para os híbridos plug-in pode refletir as preocupações dos consumidores com as limitações de autonomia dos veículos totalmente elétricos e o custo total de propriedade mais elevado associado aos modelos elétricos a bateria, em especial na Europa.

Fabricantes europeus lutam para manter o ritmo no mercado mundial

Os fabricantes de automóveis europeus estão a lutar para acompanhar o ritmo da concorrência, em especial no segmento dos veículos elétricos a bateria, como revelam os dados do Bank of America.

A quota de mercado da Stellantis caiu para 2,7% em julho, uma queda acentuada em relação aos 3,6% no segundo trimestre de 2023 e 4,0% um ano antes.

A participação de mercado do Grupo Volkswagen caiu para 6,6%, ante 7,5% no segundo trimestre de 2023, enquanto a Mercedes-Benz, tradicionalmente líder no segmento de luxo, viu sua participação de mercado cair para apenas 1,9%, ante 2,5% um ano antes.

"As vendas de veículos elétricos na Alemanha sofrem atualmente de uma base de comparação muito alta de há um ano, quando os subsídios à compra de carros da empresa expiraram, em setembro de 2023", observaram os analistas do Bank of America.

O mercado global de veículos elétricos continua a crescer, mas o fraco desempenho dos fabricantes de automóveis europeus e o aumento dos veículos elétricos híbridos plug-in indicam que a transição para veículos totalmente elétricos pode demorar mais do que o esperado.

Automakers' Market Shares In Global EV Market

BMW desafia a tendência

Apesar dos desafios mais gerais enfrentados pelos fabricantes de automóveis europeus, a BMW conseguiu contrariar a tendência, registando um crescimento significativo da sua quota de mercado de veículos elétricos a bateria.

As vendas de veículos elétricos da BMW aumentaram 40% em termos anuais em julho de 2024, elevando a sua quota de mercado para 4,6%, contra 3,7% no segundo trimestre de 2023.

"O i4 e o iX1 continuam a vender muito bem e o recém-lançado i5 está a contribuir significativamente para a taxa de crescimento anual", escreveram os analistas.

Ao contrário de muitos dos seus concorrentes, a decisão da BMW de dar prioridade aos veículos elétricos a bateria em detrimento dos híbridos plug-in parece estar a dar frutos.

BYD ultrapassa Tesla, mas muda para híbrido plug-in

O fabricante chinês de automóveis BYD aumentou a sua quota de mercado de 14,7% no segundo trimestre de 2023 para 17,2% em julho de 2024, solidificando a sua posição como líder mundial de veículos elétricos e destronando a Tesla.

No entanto, enquanto as vendas de veículos elétricos a bateria da BYD na China caíram 7%, as suas vendas globais de híbridos plug-in aumentaram uns impressionantes 62% em termos anuais.

A quota de mercado global de veículos elétricos a bateria da Tesla caiu para 14,0%, em comparação com 19,4% no segundo trimestre de 2023. O declínio foi especialmente pronunciado na Europa, onde as vendas de veículos elétricos da Tesla caíram 5% em julho.

Esta queda é parcialmente atribuída aos preços mais elevados do Modelo 3, impulsionados pelas tarifas de importação sobre os veículos fabricados na China.

Custos mais elevados travam a adoção de elétricos na Europa

Uma das principais razões para o lento crescimento dos veículos elétricos a bateria na Europa é o custo total de propriedade mais elevado em comparação com os veículos com motor de combustão interna, de acordo com o Bank of America.

Embora os veículos elétricos a bateria ofereçam, em geral, custos de funcionamento mais baixos, os preços de compra elevados e a depreciação significativa têm impedido uma adoção mais generalizada.

Na Alemanha, que serve de indicador-chave para o mercado europeu, os preços dos veículos elétricos a bateria continuam a ser cerca de 20% mais elevados do que os dos seus homólogos com motor de combustão interna, mesmo depois de contabilizados os subsídios e abatimentos.

Os analistas observaram que os consumidores europeus estão hesitantes em mudar para veículos elétricos a bateria devido aos elevados custos iniciais e às preocupações com os valores residuais.

"Os preços dos veículos elétricos a bateria têm de descer para desencadear um boom de vendas, independentemente da regulamentação", observam os analistas do Bank of America.

Perspetivas: previsão de vendas de elétricos na Europa revista em baixa

Olhando para o futuro, o Bank of America reviu em baixa a sua previsão para as vendas de veículos elétricos a bateria na Europa, prevendo um declínio anual de 2% em 2024.

Os ambiciosos objetivos da União Europeia em matéria de emissões, incluindo a proibição total da venda de novos veículos com motor de combustão interna até 2035, deverão moldar profundamente o futuro do mercado automóvel.

Embora as pressões regulamentares, particularmente em torno das emissões de dióxido de carbono, continuem a empurrar os fabricantes de automóveis para a eletrificação, o custo total de propriedade mais elevado associado aos veículos elétricos a bateria continua a ser um obstáculo significativo à adoção generalizada na Europa.