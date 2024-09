As festas a bordo fazem parte do esforço para tornar os comboios mais apelativos, uma vez que os viajantes procuram alternativas sustentáveis ao transporte aéreo.

Uma empresa ferroviária dos Estados Unidos anunciou que uma frota de novos comboios, em construção, terá "carruagens de festa".

A ligação ferroviária de alta velocidade que ligará Los Angeles a Las Vegas terá carruagens com iluminação, um bar cintilante e lugares sentados, mas este serviço da Brightline West só estará pronto daqui a pelo menos quatro anos.

Contuo, o conceito já chegou à Europa. Se quiser uma rave sobre carris, pode experimentar estas viagens no continente europeu onde as festas a bordo fazem parte do esforço para tornar os comboios mais apelativos, uma vez que os viajantes procuram alternativas sustentáveis aos voos.

Apanhar um comboio com festa de 32 horas através da Turquia

O Turistik Doğu Ekspresi (Expresso Turístico do Oriente) atravessa a Turquia a partir da capital do país, Ancara, e percorre mais de 1300 quilómetros até Kars, uma cidade histórica no nordeste, na fronteira com a Arménia e a Geórgia.

Tornou-se a viagem de comboio mais cobiçada e animada da Turquia com várias paragens nas zonas mais bonitas do leste do país.

Na carruagem-restaurante, os foliões podem festejar durante toda a noite sob uma bola de espelhos ao estilo de um clube noturno.

É também tradição decorar a cabina - a maior parte das quais equipada com mini-frigoríficos - com luzes e grinaldas e aí continuar a festa.

Os passageiros dançam a noite toda, espalhando-se pelos corredores e pela plataforma do comboio até à chegada à última paragem.

Dançar ao som de DJs no Sziget Express

Todos os anos, também o Festival Travel organiza dois comboios exclusivos para os amantes das raves que se deslocam até ao Festival Sziget, em Budapeste.

O Sziget Express faz a ligação entre Utrecht, nos Países Baixos, e a capital húngara.

Uma vez a bordo, os festivaleiros podem começar a festa bem cedo na carruagem-bar, onde os DJ tocam nos decks.

As tarifas para uma viagem de ida e volta começam nos 270 euros e os bilhetes esgotam à velocidade da luz.

Ir à discoteca no Techno Train da Alemanha

O Techno Train foi lançado pela discoteca Haus 33, sediada em Nuremberga, em 2019, e é agora a rave sobre carris mais famosa do mundo.

O serviço funciona duas vezes por ano, parte da estação Frankenstadion de Nuremberga às 16 horas, e viaja 100 km para oeste até à cidade de Würzburg. Depois dá a volta para chegar à Estação Central de Nuremberga às 23 horas.

Três das 12 carruagens do comboio são transformadas em mini-clubes com DJs, altifalantes fixados no teto, máquinas de nevoeiro e um bar.

Os bilhetes custam 100 euros e, apesar de haver 700 disponíveis, esgotam em segundos.