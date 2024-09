De Euronews Travel

Com as temperaturas a descer, e as multidões a diminuir, setembro e outubro são meses fantásticos para umas férias a caminhar.

O calor sufocante que se fez sentir em toda a Europa este verão tornou a ideia de fazer caminhadas de vários dias nas montanhas uma perspetiva pouco apelativa.

Mas, à medida que as temperaturas descem e as multidões começam a diminuir, setembro e outubro são meses fantásticos para umas férias a pé. Também será brindado com um caleidoscópio de cores outonais quando as árvores começarem a mudar.

Pegue nas suas botas de caminhada e visite alguns destes destinos cénicos.

Fuja das multidões no trilho de Rila Traverse, na Bulgária

O trilho Rila Traverse da Bulgária é um percurso de sete dias que serpenteia por lagos glaciares, picos recortados, florestas de coníferas e parques nacionais.

No entanto, não é uma caminhada para principiantes, uma vez que exige que tenha confiança para se orientar utilizando um mapa e uma bússola. A maioria dos trilhos está claramente assinalada, mas as condições climatéricas adversas podem rapidamente deixar os aventureiros presos, tendo de chamar o serviço local de salvamento na montanha.

A Travessia de Rila é uma escolha para os viajantes que procuram um desafio. Pixabay

Mas, se estiver pronto para um desafio, os principais pontos de partida desta caminhada são facilmente acessíveis a partir da capital da Bulgária, Sófia. Borovets, Malyovitsa e Panichishte ficam a cerca de uma hora e meia de carro da cidade.

Optar por fazer a Travessia de Rila no outono significa uma maior probabilidade de mau tempo, mas se for um caminhante experiente, é uma forma de escapar às multidões de julho e agosto.

Caminhar com vinho no Douro, Portugal

Classificado pela UNESCO, como Património da Humanidade, o Alto Douro Vinhateiro, no norte de Portugal, oferece alguns dos melhores trilhos para caminhadas que o país tem para oferecer. As magníficas colinas são esculpidas em socalcos artificiais que tiram partido das condições únicas de cultivo da uva na região. O vinho é produzido aqui há mais de 2000 anos.

A época das vindimas no Vale do Douro começa normalmente em setembro, o que faz do outono a altura perfeita para explorar tudo o que tem para oferecer.

Comece por chegar à estação de comboios na vila do Pinhão e caminhe por entre as Quintas, apreciando as vistas sobre o vale do rio. Algumas Quintas até oferecem os seus próprios mapas de caminhadas para percorrer os trilhos entre as suas propriedades vinícolas individuais.

Com uma temperatura média de cerca de 22ºC em setembro e outubro, encontrará também as condições perfeitas para fazer caminhadas.

Viajar de comboio para a floresta de Fontainebleau, em França

A Floresta de Fontainebleau é a segunda maior floresta nacional de França e fica a apenas 40 minutos de comboio de Paris.

Tem mais de 1000 quilómetros de trilhos para caminhadas, o mais popular dos quais é o circuito do Massif des Trois Pignons que contorna a orla da floresta. Demora apenas três a quatro horas a completar o percurso através de caminhos rochosos e troços arenosos, pelo que é uma boa viagem de um dia a partir da capital francesa.

Se procura algo um pouco mais envolvente, Fontainebleau é a capital francesa do boulder.

setembro e outubro são provavelmente os melhores meses para escalar na floresta. Equilibram a probabilidade de chuva com boas condições para a prática de boulder - e estará rodeado de belas árvores com as cores do outono.

Caminhadas para principiantes nas montanhas Tatra

Os Montes Tatra fazem parte da cadeia dos Cárpatos, que forma uma fronteira natural entre a Polónia e a Eslováquia. Muitos trilhos são extremamente acessíveis, o que os torna o local perfeito para os caminhantes com pouca experiência de trekking nas montanhas.

No lado eslovaco, pode mesmo apanhar um teleférico, como o Kasprowy Wierch, que o leva ao Pico Lomnitz, a segunda montanha mais alta dos Altos Tatras, com 2634 m.

Os trilhos nas montanhas Tatra ficam um pouco mais limpos no outono. Pixabay

O início do outono é uma das melhores alturas para caminhadas e passeios de montanha. O tempo ainda está calmo e limpo, mas os trilhos para caminhadas são muito menos concorridos do que durante o verão, dando-lhe tempo para apreciar a beleza natural que lhe é oferecida.

Vencer o calor nas caminhadas nos Pirinéus

As temperaturas nos Pirenéus começam a descer em setembro e outubro, proporcionando condições mais frescas para as caminhadas do que durante o calor dos meses de verão.

A cadeia montanhosa na fronteira franco-espanhola pode ter uma grande variedade de condições diferentes num determinado dia, desde os sopés secos no sul até aos vales mais altos e nublados no norte. Isto também lhe dá uma maior probabilidade de encontrar bom tempo se estiver disposto a deslocar-se.

A neve começa a acumular-se a partir do final de outubro, pelo que terá de ter cuidado ao escolher os trilhos para as suas caminhadas, se optar por viajar nessa altura.

Foix, Pau e Lourdes são as grandes cidades no sopé das montanhas. São boas bases para começar a sua aventura se tenciona caminhar durante alguns dias. O campismo selvagem é uma opção, mas existem também 1500 refúgios em toda a região que oferecem alojamento noturno, se não quiser levar uma tenda.