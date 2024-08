'Sem telefone, sem dormir, sem água': Será mesmo vantajoso viajar de avião sem distrações?

De Euronews Travel

Fazer viagens longas de avião em concentração total é uma nova tendência entre os homens. Falámos com um psicólogo para obter algumas informações sobre a psique masculina.

Para a maioria de nós, um voo de longa distância é algo que tentamos encurtar.

O tempo é, muitas vezes, lento a passar e as atividades possíveis ficam limitadas a comer, beber, dormir, ir casa de banho e desfrutar de algum tipo de entretenimento. Tudo o que a maioria das pessoas tenta fazer é satisfazer as suas necessidades da melhor forma possível.

Mas um novo e corajoso tipo de de viajantes está a mostrar-nos que há outra forma: viagens em modo “raw-dogging”.

Caso ainda não tenha passado os olhos por imagens de jovens sentados num lugar de avião a olhar atentamente para a sua frente, explicamos aqui de que se trata esta nova tendência. Na verdade, é basicamente isso que está em causa: passar uma viagem de avião a olhar apenas para o lugar da sua frente ou - se tiver sorte - para um mapa de bordo.

Nada de música, filmes, snacks ou bebidas. E, na sua forma mais radical, sem pausas para ir à casa de banho.

Quem é que voa sem distrações?

Erling Haaland, um norueguês de 24 anos, mais conhecido pelas suas proezas futebolísticas, está entre os que estão a transformar o “raw-dogging” numa espécie de desporto de competição.

O avançado do Manchester City aderiu recentemente à tendência destas viagens, publicando que tinha suportado um voo de sete horas “sem telefone, sem dormir, sem água, sem comida” - e que tinha achado “fácil”. (Um colega mais parecido com ele está deitado no lugar ao lado, com os auscultadores bem colocados).

No início deste mês, um homem publicou no Instagram que tinha acabado de alcançar o seu “recorde pessoal”: fazer um voo de mais de 13 horas entre Xangai e Dallas.

São sobretudo os homens e celebridades masculinas que se envolvem na tendência do “raw-dogging”, que agora se refere a qualquer coisa feita sem proteção ou apoio.

Por que razão estão os homens a fazer viagens desta forma?

“A mensagem que transmite é a da dureza mental e da autodisciplina, que são, historicamente, consideradas caraterísticas masculinas”, diz Gurpreet Kaur, psicóloga clínica, à Euronews Travel.

“Como as linhas da masculinidade na sociedade estão a tornar-se cada vez mais ténues e ameaçadoras para a identidade masculina, esta tendência pode ser mais apelativa para os homens que querem afirmar a sua masculinidade através de uma demonstração do desafio e da resistência necessários”.

Resistir aos seus impulsos naturais é, para estes homens, uma demonstração de força e de vontade, especula Kaur. “Isto, por sua vez, pode validar o seu próprio sentido de identidade e a sua posição na sociedade como macho alfa”.

De uma forma mais geral, a prática de “raw-dogging” também pode ser vista como uma estratégia de sobrevivência em tempos de caos, acrescenta.

Talvez esse seja um lado mais relacionável do comportamento; quando há turbulência, alguns de nós concentram-se mais no seu livro, filme ou canção, mas outros precisam de se concentrar - olhando em frente até que as coisas fiquem mais calmas.

Voar desta forma é bom ou mau?

Há quem sugira que o voo em bruto é uma boa técnica para a atenção plena - uma espécie de desintoxicação de dopamina. Mas os especialistas não têm tanta certeza.

“A atenção plena em ambientes distrativos, como em aviões sem cancelamento de ruído, pode não ser a melhor forma de experimentar a atenção plena”, diz Kaur, especialista em dessensibilização e reprocessamento do movimento ocular (EMDR) - um tratamento de saúde mental que ajuda as pessoas a processar traumas.

“A meditação é encorajada a ser realizada em espaços tranquilos por uma razão. Os profissionais de saúde mental incentivam a realização de momentos de atenção plena, mas o “raw-dogging” não é um “momento”, pois é um período de tempo considerável.”

Se conta ou não como um exercício de atenção plena também depende das motivações da pessoa que o está a fazer. Algumas perguntas que Kaur sugere fazer a si próprio são:

É para se melhorar a si próprio ou para validação externa?

Valerá a pena e poderá beneficiar outros comportamentos? Pense pessoalmente nas vantagens e desvantagens.

O que é que isso prova?

Como é que os outros no avião o vão ver? Qual será o impacto numa criança ao ver alguém a olhar fixamente para um mesmo local durante várias horas, por exemplo.

Em última análise, o “raw-dogging” não é algo que a especialista defenda na sua forma atual - e especialmente não para aqueles que lutam com pensamentos negativos ou dificuldades de saúde mental.

“A mente e o corpo estão interligados”, acrescenta Kaur. “Embora a mente possa ser controlada durante longos períodos, o impacto faz-se sentir fisicamente, levando a um estado de exaustão física e mental.”

Outros profissionais de saúde sublinharam que esta prática é contrária ao aconselhamento médico.

“O risco de viajar em voos de longo curso é o risco de desidratação”, disse a Dra. Gill Jenkins, médica de clínica geral que também trabalha como acompanhante médica em ambulâncias aéreas, ao sítio de notícias da BBC do Reino Unido.

“Se não nos mexermos, corremos o risco de trombose venosa profunda, que é agravada pela desidratação. Não ir à casa de banho é um pouco estúpido. Se precisas de ir à casa de banho, precisas de ir à casa de banho”.