Na região de Shamakhi, há atividades para todos os gostos. Desde uma caminhada na natureza até à visita do maior observatório espacial do Azerbaijão.

A Reserva Estatal de Pirgulu é um parque natural situado perto de Shamakhi, a cerca de 130 km a oeste de Baku, a capital do Azerbaijão.

Esta reserva natural no extremo oriental do Grande Cáucaso foi criada em 1968. A nossa apresentadora Cinzia Rizzi faz uma caminhada pelas suas densas florestas e paisagens hipnotizantes.

As caminhadas não são a única atração da região. As autoridades locais estão a promover o turismo oferecendo uma atividade que não exige a permanência em terra: um passeio num balão de ar quente. O primeiro festival de balões de ar quente no Azerbaijão realizou-se em Shamakhi, em junho passado, quando o céu foi iluminado com balões de diferentes formas, cores e modelos, dando aos participantes a oportunidade de experimentar a emoção de um passeio de balão.

Shamakhi é também um dos maiores centros de produção de vinho do Azerbaijão. As colinas circundantes produzem vinhos e conhaques famosos, reconhecidos em todo o mundo.

As condições favoráveis do solo e do clima permitiram a expansão da viticultura na região durante milhares de anos. E agora a prática está a entrar numa nova era, com os produtores de vinho a produzirem os primeiros vinhos biológicos do país com certificação da UE.