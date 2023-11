Uma visita a Baku onde o antigo e o moderno se cruzam no Azerbaijão

Baku é o exemplo perfeito da mistura de tradições e modernidade do Azerbaijão. Pode perder-se nas ruas estreitas da cidade velha, saber mais sobre a tecelagem de tapetes ou deixar-se hipnotizar pela arquitetura futurista da parte moderna da cidade.

Baku é o exemplo perfeito de uma mistura de continentes, tradições e modernidade caraterística do Azerbaijão. Neste episódio de Explore Azerbaijan, Cinzia Rizzi fica a conhecer a capital do país situado na encruzilhada entre a Europa de Leste e a Ásia Ocidental, conhecido como o "Terra do Fogo".

Icherisheher - como é chamado localmente o centro histórico da antiga Baku- é uma rede de encantadoras ruas estreitas, encerradas em muralhas erguidas no século XII. A zona é Património Mundial da UNESCO e é fácil perceber por que razão foi escolhida. Aqui, pode perder-se entre as lojas de artesanato e os monumentos históricos. A Torre da Donzela, um símbolo de Baku, é um local a não perder, juntamente com o magnífico Palácio de Shirvanshah, a residência da dinastia Shirvan, que governou esta região histórica do século IX ao século XVI.

Ficamos a saber mais também sobre a importante tradição de tecelagem de tapetes no Azerbaijão, que teve origem aqui há 5000 anos e que ainda hoje continua a prosperar.

Cinzia também observa o lado moderno de Baku, com os seus arranha-céus emblemáticos, miradouros incríveis e o Centro Heydar Aliyev, uma obra-prima arquitetónica da célebre Zaha Hadid.