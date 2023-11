Neste episódio de Explorar o Azerbaijão, descobrimos os segredos do mel das montanhas do Cáucaso e a tradição da apicultura selvagem conhecida como "tekne".

No noroeste do Azerbaijão, as montanhas e planícies do Grande Cáucaso encontram-se ao longo da antiga Rota da Seda, onde a Europa se encontra com a Ásia.

Lekit é uma pequena aldeia no sopé das montanhas. Aqui, há séculos que os habitantes locais produzem mel das montanhas do Cáucaso. Cinzia Rizzi deslocou-se à zona para descobrir os seus segredos e como os produtores ainda utilizam uma tradição de apicultura selvagem, conhecida como "tekne".

Ao utilizar um tronco oco esculpido em árvores macias, as colmeias "tekne" reproduzem o habitat natural das abelhas que vivem nas árvores. A ausência de interferência humana é o que distingue este estilo da apicultura mais tradicional.

No entanto, no século XIX, as colmeias tradicionais de "tekne" do Azerbaijão foram sendo substituídas por colmeias de quadro e só alguns produtores as utilizam ainda para as suas abelhas.

Mesmo à saída da aldeia de Lekit, existem vários trilhos para caminhadas que se estendem até às profundezas da floresta. Não perca paisagens de contos de fadas, como a cascata de Mamirli, coberta por um magnífico tapete verde feito de musgo, resultado da água que corre entre as rochas há centenas de anos.

