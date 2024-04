Israel tenta impedir Tribunal Penal Internacional de emitir mandado em nome de Benjamin Netanyahu

De Euronews com AP, EBU

Tribunal Penal Internacional estará a considerar a emissão de mandados de captura para o primeiro-ministro e outros membros do governo israelita, devido às ações na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza.

O governo israelita terá sido informado de que o Tribunal Penal Internacional está a considerar emitir um mandado de captura para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do governo israelita, segundo noticiaram os órgãos de comunicação social israelitas, na sequência da investigação às ações de Israel na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza.

A imprensa israelita escreve ainda que os Estados Unidos ter-se-ão associado a Israel num último esforço para impedir a ação do Tribunal Penal Internacional, uma vez que o mandado em nome do primeiro-ministro Netanyahu iria contribuir para uma deterioração rápida do estatuto internacional de Israel.

Netanyahu estará igualmente a pressionar outros governos estrangeiros no sentido de impedirem a emissão dos mandados. Tal como os EUA, Israel não está entre os 124 países signatários do Estatuto de Roma, que funda o Tribunal Penal Internacional.

Mas o primeiro-ministro israelita já referiu, na sexta-feira, que a decisão do TPI poderá estabelecer um "precedente perigoso".

"Nunca deixaremos de nos defender. Ainda que as decisões do tribunal de Haia não afetem as ações de Israel, iriam estabelecer um precedente perigoso ameaçando soldados e oficiais de qualquer democracia que luta contra o terrorismo criminoso e agressão".

Biden falou ao telefone com Netanyahu no domingo e, segundo a Casa Branca, o Presidente norte-americano disse ao primeiro-ministro israelita que os EUA reiteram a "clara" oposição à ofensiva terrestre em Rafah e que Israel terá de tomar medidas adequadas para os mais de um milhão de palestinianos que ali procuraram abrigo antes de qualquer ataque por terra.

Nova proposta de cessar-fogo debatida no Cairo

De acordo com um funcionário do Hamas, citado pelas agências internacionais, uma delegação do grupo islamita vai discutir, esta segunda-feira, uma proposta de cessar-fogo apresentada por Israel durante uma visita ao Cairo, no Egipto.

Os esforços para reavivar as negociações de cessar-fogo, que se encontram paralisadas, têm vindo a intensificar-se nos últimos dias, na tentativa de evitara ofensiva terrestre israelita em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

“Basta um pequeno ataque para obrigar toda a gente a abandonar a Palestina e estaremos a assistir à maior catástrofe da história do povo palestiniano”, disse o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

Na passada quinta-feira, foi divulgada uma declaração conjunta de 18 países que apelaram ao Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza. A declaração foi assinada pelos líderes da Alemanha, Áustria, Brasil, Bulgária, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Espanha, França, Hungria, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Tailândia e Reino Unido.

Israel informou, entretanto, que as entregas de ajuda a Gaza estão a aumentar: países como os Estados Unidos e a Jordânia continuam a enviar carregamentos de ajuda humanitária que chegam por via áerea à Faixa de Gaza.

“Nas últimas semanas, a quantidade de ajuda humanitária que entrou em Gaza aumentou significativamente. Nos próximos dias, a quantidade de ajuda que vai entrar em Gaza vai continuar a aumentar ainda mais”, afirmou o porta-voz militar israelita, Daniel Hagari, citado pelas agências internacionais.

Apesar do fornecimento de comida ter sido reforçado na Faixa de Gaza, o porta-voz do Programa Alimentar Mundial alertou para o facto de ainda ser “demasiado cedo para se dizer que o risco de fome foi evitado” na região.

Divulgado novo vídeo que mostra dois reféns israelitas em Gaza

No domingo, foi divulgado pelo Hamas um vídeo que mostra, alegadamente, dois reféns vivos detidos em Gaza. As imagens, que não têm data, mostram Omri Milan e Keith Siegel, que menciona o feriado judeu da Páscoa, que decorre esta semana.

As famílias dos dois detidos, que foram capturados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023, afirmaram que vão continuar a lutar pelo seu regresso a casa, e apelaram ao governo israelita para que assegure um novo acordo de libertação dos reféns.