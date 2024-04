Hamas deve responder à proposta de Israel nas próximas 48 horas

De Euronews

Enquanto se aguarda a resposta do Hamas à contraproposta de Israel sobre a libertação de reféns, o Tribunal Penal Internacional poderá emitir uma sentença contra Benjamin Netanyahu e os seus dirigentes políticos e militares.

PUBLICIDADE

De acordo com os meios de comunicação israelitas, o Hamas deverá dar uma resposta à última contraproposta sobre reféns num prazo de 48 horas. O Estado judaico exigiu a libertação de 33 mulheres, crianças, idosos e doentes, enquanto o Hamas afirmou libertar apenas 20.

Israel fez saber que a sua exigência era uma condição inquestionável e ameaçou com uma intervenção terrestre em Rafah se os reféns não fossem libertados. Veículos blindados foram vistos perto da cidade, no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egipto.

Tribunal Penal Internacional pronuncia-se contra Netanyahu

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu mantém-se firme na sua intenção de eliminar as instalações do Hamas em Rafah. No entanto, existe uma forte pressão internacional para que se suspenda a eventual operação terrestre. Se Israel entrasse em Rafah por terra, a ofensiva poderia causar enormes danos civis, uma vez que a cidade alberga a maioria das pessoas deslocadas da Faixa de Gaza.

Netanyahu disse no sábado que mesmo a decisão do Tribunal Penal Internacional não afetará os esforços de guerra de Israel. O Tribunal Penal Internacional de Haia poderá emitir mandados de captura contra Netanyahu e outros políticos e militares israelitas por alegadas violações do direito internacional em Gaza. No entanto, de acordo com o site de notícias israelita 'Walla', Netanyahu está alegadamente a tentar pressionar os EUA para evitar a sentença.

Mais ajuda humanitária chega à Faixa de Gaza

Perante a pressão internacional, Israel está a intensificar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. No sábado, as forças militares do país divulgaram um vídeo da construção em curso de um complexo de cais flutuante, destinado a receber a ajuda transportada por via marítima, maioritariamente pelo exército norte-americano, que está a "patrocinar" a sua construção.

Desde março, Israel está a construir o cais para facilitar a atracagem e descarga de ajuda humanitária por navios humanitários como o espanhol "Open Arms". Por seu lado, os Estados Unidos estão a construir uma doca flutuante que também facilitará a atracagem.

Washington optou por uma doca flutuante em vez de uma doca em terra, para que os seus militares não ponham os pés em terra em caso de conflito. Barcos mais pequenos transportariam as mercadorias da doca flutuante para o continente, onde seriam recolhidas por camiões e distribuídas.

Lazzarini: "Pelo menos 13.000 crianças mortas em Gaza

Em declarações à agência de notícias russa Tass, o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmou que o número de mortos em Gaza, que ultrapassou os 30.000, pode estar a ser subestimado, porque ainda haverá muitas vítimas debaixo dos escombros.

De acordo com Lazzarini, mais de 13.000 crianças morreram na Faixa desde o início da guerra.