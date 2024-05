De Euronews

O fenómeno, extremamente raro nas latitudes mais a sul, deve-se a uma tempestade solar anormalmente forte.

Uma tempestade solar anormalmente forte provocou um espetáculo de uma beleza rara nos céus de vários pontos do hemisfério norte na última noite, com as auroras boreais a fazer a sua aparição, não só nas latitudes mais a norte, onde estas são habituais, como também em França, na Alemanha, no Reino Unido ou até mesmo em Portugal, onde o fenómeno é extremamente raro.

Auroras boreais avistadas em Portugal na última noite

Segundo as autoridades meteorológicas dos Estados Unidos, o fenómeno deve continuar durante o fim de semana e até durante a próxima semana.