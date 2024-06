Bulgária não pode aderir ao euro devido à elevada inflação, afirma BCE

Sófia tinha manifestado a esperança de poder aderir à zona monetária da União Europeia em meados do próximo ano, mas tem de cumprir critérios económicos rigorosos.

A Bulgária não pode aderir à zona euro devido à sua elevada inflação, afirmou o Banco Central Europeu num relatório publicado hoje, 26 de junho.

Esta decisão vai causar desilusão em Sófia que pretende tornar-se o 21.º membro da zona monetária, apesar das preocupações populares de que possa exacerbar os aumentos de preços no Estado dos Balcãs.

"Os Estados-Membros da União Europeia não pertencentes à área do euro fizeram progressos limitados na convergência económica com a área do euro desde 2022", afirmou o BCE num comunicado de imprensa.

Os preços na Bulgária estão a aumentar a uma taxa anual de 5,1%, ou seja, 1,8 pontos percentuais acima do que seria necessário para aderir à união monetária, segundo o BCE.

A inflação irá provavelmente "diminuir gradualmente nos próximos meses", à medida que os estrangulamentos na oferta forem diminuindo.

Os países não aderem automaticamente ao euro quando se tornam membros da UE - mas espera-se que o façam quando convergirem com as normas jurídicas e económicas, incluindo taxas de câmbio estáveis e finanças públicas sólidas.

As únicas exceções são a Suécia e a Dinamarca, que negociaram uma derrogação política e jurídica e mantêm as suas moedas nacionais.

Agitação política

A 4 de junho, segundo a agência noticiosa búlgara BTA, o ministro das Finanças, Metodi Metodiev, manifestou a esperança de que a Bulgária pudesse aderir ao euro em meados de 2025, uma vez que as condições económicas mais favoráveis lhe permitiriam solicitar uma avaliação suplementar à UE.

Mas, poucos dias depois, o país entrou em turbulência política devido às eleições nacionais e europeias, que registaram um forte desempenho da extrema-direita.

O partido pró-russo e ultranacionalista Vazrazhdane obteve cerca de 14% dos votos e três dos 17 eurodeputados do país, depois de ter afirmado que o euro iria destruir a economia búlgara.

O partido GERB, liderado pelo antigo primeiro-ministro Boyko Borissov, precisa agora de pelo menos dois parceiros para formar uma coligação governamental.

Segundo uma sondagem do Eurobarómetro, apenas 49% dos cidadãos búlgaros são favoráveis à adesão ao euro e 64% da população considera que esta adesão irá aumentar ainda mais os preços.

Receios de inflação

Após a pandemia, a inflação em alguns países da UE disparou para 17%, uma vez que a guerra na Ucrânia fez aumentar os custos da energia e dos alimentos.

O BCE, encarregado de manter a inflação em torno dos 2%, verifica como a inflação nos países candidatos ao euro se compara com a dos países da UE com melhor desempenho, que no ano passado foram a Dinamarca, a Bélgica e os Países Baixos.

Os restantes membros da UE, a Chéquia, a Hungria, a Polónia e a Roménia, não alinharam a sua legislação com as normas da UE e não aderiram ao mecanismo de taxas de câmbio, um meio de evitar grandes oscilações da moeda com o euro.

No início de junho, a Roménia foi criticada por Bruxelas por vir a registar o défice orçamental mais elevado da UE, com 7% em 2025.

Este facto vem na sequência de anos de avisos para que Bucareste equilibrasse as suas contas e procedesse a uma reforma fiscal e salarial do sector público.

A Hungria, liderada por Viktor Orbán, há muito que é eurocética e, em Varsóvia, na Polónia, os ministros ainda estão cautelosos quanto ao abandono do zloty, apesar das relações mais calorosas com Bruxelas desde que o primeiro-ministro Donald Tusk assumiu o cargo.