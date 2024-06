Sérvia e UE passam a colaborar mais no controlo das fronteiras

De Euronews

O acordo assinado agora faz com que a Sérvia aumente o policiamento não só das fronteiras com a UE, como com os países terceiros. Objetivo é travar tráfico e migração ilegal.

PUBLICIDADE

A União Europeia e a Sérvia vão cooperar mais em termos de fronteiras. O país dos Balcãs assinou um acordo de cooperação operacional com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX). Segundo esse acordo, a Sérvia vai destacar guardas para todas as fronteiras do país e não apenas para as fronteiras com os membros da UE, numa tentativa de controlar e prevenir a migração ilegal e a criminalidade transfronteiriça. O documento foi assinado em Belgrado entre a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, e o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior da Sérvia, Ivica Dačić.

"Este é o segundo acordo que estamos a assinar com a FRONTEX, segundo o qual as forças policiais serão destacadas não só para as fronteiras estatais com a Hungria e a Bulgária, no âmbito da operação "Sérvia Continental", mas também para as fronteiras estatais da Sérvia com países terceiros. Trata-se de um contributo significativo para a luta contra a criminalidade transfronteiriça e a migração irregular".

Johansson diz que a Sérvia é um parceiro fundamental para a UE gerir a migração ao longo das rotas. Milhares de pessoas do Médio Oriente, Afeganistão, Paquistão e norte de África utilizam anualmente a chamada rota dos Balcãs, que passa pela Turquia, Bulgária, Macedónia do Norte e Sérvia, para chegar aos países ricos do Ocidente.