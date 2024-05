Sérvia está a caminhar para o autoritarismo ou mais perto da adesão à UE?

De Euronews com AP, EBU

A Sérvia candidatou-se à adesão à União Europeia em 2009 e foi aceite como país candidato em 2012, mas desde então poucos progressos foram feitos no sentido de aderir ao bloco, com o governo de Aleksandar Vučić acusado de retrocesso democrático.

PUBLICIDADE

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, recebeu em Belgrado o Comissário para o Alargamento da UE, para conversações sobre a futura adesão do país.

Oliver Varhelyi disse esperar que, no próximo mandato da Comissão Europeia, a Sérvia adira ao bloco. Mas sublinhou também que a Sérvia deve prosseguir as reformas democráticas e alinhar a sua política externa com a da UE.

EU Enlargement Commissioner Oliver Varhelyi on talks in Belgrade

"É claro que precisamos que as reformas democráticas avancem", disse Varhelyi. "Não podemos esquecer a necessidade de nos alinharmos mais com a política externa da UE, isto é novamente algo que discutimos e onde precisamos que a Sérvia avance e ajuste cada vez mais a sua política externa à política externa da UE".

Vučić mostrou-se otimista quanto ao facto de o não-alinhamento da Sérvia com a política externa da UE não prejudicar os esforços do seu país para aderir ao bloco, sem dizer se tenciona instigar quaisquer mudanças significativas.

"Não estou certo de que seja possível prever os próximos anos, mas vamos preparar-nos para estar mais próximos [das negociações] e espero que aquilo em que Oliver Varhelyi nos censurou, com razão, que é a nossa não conformidade com a sua política externa, não seja um obstáculo", afirmou.

A Sérvia candidatou-se à adesão à União Europeia em 2009 e foi aceite oficialmente como país candidato em 2012, mas desde então poucos progressos foram feitos no sentido de aderir ao bloco, com a Sérvia de Vučić, que lidera o país desde 2017, frequentemente acusada de deslizar para o autoritarismo.

Retrocesso democrático?

O país foi abalado por protestos semanais no ano passado, após dois tiroteios em maio, que deixaram 18 pessoas mortas, incluindo nove crianças em idade escolar. Exigindo inicialmente leis mais rigorosas de controlo de armas, as manifestações depressa se transformaram em protestos contra o governo.

Os manifestantes estavam descontentes com o retrocesso democrático do governo de Vučić, acusando-o de crescente autoritarismo, corrupção e ligações ao crime organizado.

O mais recente relatório da Freedom House classifica a Sérvia em 18.º lugar numa escala de 40, colocando-a na categoria de regimes híbridos parcialmente livres, com uma tendência decrescente para o autoritarismo.

Os ativistas pela democracia no país também disseram que se sentiam traídos pelo seu governo e pela UE por não terem conseguido fazer avançar o processo de adesão à UE e acusaram Vučić de alimentar o ódio, a intolerância e a violência, acusações que o próprio negou.

Há preocupações em Bruxelas sobre as relações estreitas de Vučić com líderes autoritários como o presidente chinês Xi Jinping Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

E algumas das decisões políticas de Vučić levantaram suspeitas em Bruxelas. A Sérvia recusou-se, por exemplo, a aderir às sanções da UE contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

Há anos que Vučić afirma seguir uma política "neutra", equilibrando os laços com Moscovo, Pequim, Bruxelas e Washington. Mas, numa entrevista à agência noticiosa russa Tass, Vučić resumiu as relações entre Belgrado e Moscovo como "um verdadeiro amigo é reconhecido em momentos de dificuldade", acrescentando que continuaria a resistir à imposição de sanções à Rússia "enquanto fosse possível".

A Sérvia também adquiriu gás russo em condições favoráveis e acrescentou equipamento russo ao seu arsenal militar.

No início deste ano, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que apela à suspensão do financiamento da UE à Sérvia se as autoridades nacionais não aplicarem as suas recomendações eleitorais e se for revelado que as autoridades sérvias cometeram fraude eleitoral. Esta medida surgiu na sequência de acusações de graves irregularidades nas eleições autárquicas de Belgrado.

EU Commission president Ursula von der Leyen on the Serbia-Kosovo relationship

Outra questão é o Kosovo. O caminho da Sérvia para a adesão à UE depende agora do seu consentimento silencioso para a adesão do Kosovo a organizações internacionais, como a ONU e o Conselho da Europa.

Os ministros dos negócios estrangeiros da UE reuniram-se no Luxemburgo em abril e concordaram em alterar uma parte fundamental do documento relativo às negociações da Sérvia para aderir à UE. A alteração significa que Bruxelas congelará o processo de adesão da Sérvia ao bloco se este país não implementar um acordo sobre a normalização das suas relações com o Kosovo.

A principal condição a cumprir pela Sérvia é deixar de obstruir os esforços do Kosovo para aderir a organizações internacionais importantes, como a ONU, o Conselho da Europa e a NATO.

PUBLICIDADE

Mas a Sérvia tem rejeitado a independência do Kosovo desde que este declarou a independência em 2008. Como membro da ONU, a Sérvia receia que o facto de aceitar a adesão do Kosovo a estas instituições reconheça implicitamente a sua condição de Estado.

Apesar destas questões, Oliver Varhelyi, Comissário Europeu responsável pelo Alargamento, mostrou-se otimista.

"Para mim, é claro que a próxima comissão terá de ser uma comissão de alargamento. A próxima comissão terá de dedicar todo o seu trabalho e esforço à integração dos novos membros na União Europeia", afirmou.