Oprah Winfrey fez um discurso apaixonado na Convenção Nacional Democrata, enquanto a atriz de "Veep", Julia Louis-Dreyfus, insistiu que não vê paralelo entre a sua personagem e Kamala Harris.

AConvenção Nacional Democratachega ao fim esta noite e as estrelas têm aparecido para apoiar Kamala Harris e o seu companheiro de candidatura, Tim Walz.

De Spike Lee a Eva Longoria, John Legend e Common, passando por Oprah Winfrey, que regressou ontem ao horário nobre numa aparição surpresa no evento, apelando aos americanos para que escolham "o otimismo em vez do cinismo" e "a inclusão em vez da retribuição", o momento de brilho está definitivamente a favor de Harris.

Durante o seu apoio entusiástico, Oprah procurou encorajar os eleitores a votar no "melhor da América".

"Os valores e o caráter importam acima de tudo", disse Oprah. "Na liderança e na vida. E, mais do que qualquer outra coisa, sabem que isto é verdade, a decência e o respeito estão nas urnas em 2024".

Na verdade, viajei desde as florestas de madeira vermelha... até às águas da corrente do Golfo", disse Winfrey, referindo-se à canção de Woody Guthrie "This Land Is Your Land".

"São o melhor da América e, apesar do que alguns querem fazer crer, não somos assim tão diferentes dos nossos vizinhos. Quando uma casa está a arder, não perguntamos de quem é a casa", disse Winfrey, acrescentando que "se a casa pertencer a uma senhora com gatos e sem filhos, bem, também tentamos tirar esses gatos de lá".

Os seus comentários foram uma referência ao candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, que foi alvo de muitas críticas por ter dito que os EUA são governados por "senhoras com gatos e sem filhos".

"Em breve, e muito em breve, vamos ensinar às nossas filhas e filhos como esta mulher, filha de mãe indiana e pai jamaicano, dois imigrantes idealistas e enérgicos, cresceu e tornou-se a 47º presidente dos Estados Unidos", disse Winfrey à multidão.

Oprah Winfrey discursa durante a Convenção Nacional Democrata - Quarta-feira, 21 de agosto J. Scott Applewhite/AP

Também presente esteve a atriz Julia Louis-Dreyfus, que interpretou a vice-presidente (e, mais tarde, presidente) Selina Meyer durante sete temporadas na sátira política Veep, da HBO.

Louis-Dreyfus foi a anfitriã de um painel de oito mulheres governadoras e, na sua introdução, afirmou que JD Vance, companheiro de candidatura de Donald Trump, descreveria aquele painel como "um clã de bruxas semi-menstruadas".

As oito governadoras presentes no palco com Louis-Drefus foram Katie Hobbs do Arizona, Laura Kelly do Kansas, Janet Mills do Maine, Maura Healey do Massachusetts, Gretchen Whitmer, do Michigan, Michelle Lujan Grisham, do Novo México, Kathy Hochul, de Nova Iorque, e Tina Kotek, do Oregon.

Julia Louis-Dreyfus na 69ª edição dos Prémios Emmy - 2017 Richard Shotwell/ Invision/ AP

A atriz ganhou vários Emmys por interpretar Selina Meyer - talvez não a melhor mulher presidente, mas certamente a mais engraçada de sempre a dar graciosidade ao ecrã. A série terminou em 2019, mas teve um aumento de popularidade desde que o presidente Joe Biden retirou a sua candidatura às próximas eleições presidenciais - uma vez que muitos viram um momento em que a vida real superou a ficção, comparando a ascenção de Kamala Harris com a vice-presidente fictícia que ascendeu à Casa Branca na 4ª temporada.

No entanto, Julia Louis-Dreyfus insistiu que não vê um paralelo entre a sua personagem e Harris.

Numa entrevista no The Late Show With Stephen Colbert, que foi para o ar em direto da Convenção Nacional Democrática, Colbert mencionou que as transmissões de Veep tinham aumentado 350 por cento.

"É uma coisa ótima, acho eu?", disse Louis-Dreyfus, antes de sublinhar que a sua personagem tem poucas semelhanças com Harris.

"Deixem-me explicar-vos, em Veep interpretei uma sociopata narcisista e megalómana, e essa não é Kamala Harris", disse, acrescentando: "Pode ser o outro candidato na corrida".

Julia Louis-Dreyfus enquanto Selina Meyer na série Veep HBO

Na sequência do ressurgimento cultural da série, o produtor de Veep, David Mandel, declarou à Vanity Fair que também não vê muitas semelhanças entre Meyer e Harris.

"Compreendo que as pessoas em toda a Internet estejam mortas por fazer a narrativa de que Kamala é Selina. Eu pessoalmente escolho não aceitar isso", disse Mandel. "É demasiado simplista e não me parece que o estejam a fazer de uma forma divertida. Eu acho que eles estão a fazer isso para tentar e de alguma forma fazê-la parecer menos do que, e eu não gosto disso."

Durante a sua entrevista com Louis-Dreyfus, Colbert referiu o facto de a série Veep falar muito sobre o tratamento cruel das mulheres na política. Quando lhe perguntaram se tinha uma cena favorita que personificasse isso, Louis-Dreyfus referiu-se a um momento entre a sua personagem e Mike McLintock, de Matt Walsh.

"Ele veio ter comigo com um discurso, e o discurso começava 'como mulher'. E eu olhei para ele e disse: 'Antes de mais, como mulher, não vou começar um discurso com "como mulher", porque não me identifico como mulher'", recordou Louis-Dreyfus. "Os homens odeiam isso e as mulheres que odeiam as mulheres odeiam isso, que é a maioria das mulheres".

Colbert também perguntou à atriz qual a personagem de Veep que mais a faz lembrar o companheiro de candidatura de Donald Trump, JD Vance, ao que Louis-Dreyfus respondeu: "Esse seria Jonah Ryan", referindo-se ao contacto de Meyer na Casa Branca, interpretado por Timothy Simons.

"Tenho a certeza que ele já fez amor com muitos sofás", brincou a atriz, referindo-se ao rumor persistente (embora desmentido) de que Vance já teve relações sexuais com um sofá.

A Convenção Nacional Democrata teve início na segunda-feira, 19 de agosto, e termina hoje, quinta-feira, 22 de agosto, entre rumores divulgados pela CNN internacional de que tanto Taylor Swift como Beyoncé poderiam atuar na última noite do evento.