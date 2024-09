BCE corta juros da Zona Euro para os 3,5%

De Euronews

É o segundo alívio nos juros desde junho, altura em que o Conselho de Governadores do BCE pôs fim a um ciclo de subidas. Descida na inflação foi decisiva para a medida.

PUBLICIDADE

Em linha com as previsões, o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), presidido por Christine Lagarde, decidiu cortar o preço do dinheiro na Zona Euro. A taxa de juro diretora desce assim em 25 pontos de base, dos 3,75% para os 3,5%.

O BCE prossegue assim a política de alívio nos juros começada em junho, quando fez um primeiro corte depois de um ciclo de subidas começado em 2022, depois de uma pausa na reunião de julho.

A descida da inflação no bloco, que se situou nos 2,2% em termos anuais em agosto, aproximando-se da meta de 2% fixada pelo bloco, permite este novo alívio nos juros, assim como o declínio no indicador de salários negociados.

Até ao final do ano, haverá mais duas reuniões do Conselho de Governadores do BCE para decidir sobre a política monetária.