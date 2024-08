De Piero Cingari

A inflação na zona euro voltou a subir em julho, desafiando as expetativas dos economistas e levantando algumas questões sobre a viabilidade de cortes rápidos nas taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE).

O índice harmonizado de preços no consumidor na zona euro aumentou 2,6% em termos anuais em julho, ligeiramente acima dos 2,5% do mês anterior, de acordo com as estimativas preliminares do Eurostat divulgadas na terça-feira. Em particular, a taxa de inflação anual de julho excedeu as previsões de uma descida para 2,4%.

Os custos da energia foram um fator significativo, com os preços a subirem 1,3% numa base mensal, um aumento acentuado em relação ao aumento de 0,2% em junho. Os bens industriais não energéticos também registaram um aumento mais rápido, de 0,8%, em comparação com 0,7% em junho.

Os serviços registaram a taxa anual mais elevada em julho, com 4,0%, em comparação com 4,1% em junho, seguidos pelos produtos alimentares, álcool e tabaco, com 2,3%, em comparação com 2,4% em junho. Excluindo os produtos alimentares e a energia, a inflação subjacente manteve-se estável em 2,9% em termos anuais em julho, ultrapassando as expetativas do mercado de uma descida para 2,8%.

A inflação abranda em Espanha e Portugal

Entre os membros da zona euro, a Bélgica continuou a registar a taxa de inflação anual mais elevada em julho, com 5,6%, a mais elevada desde janeiro de 2023. No entanto, numa base mensal, a inflação na Bélgica desacelerou 0,6%, invertendo um aumento de 0,5% em junho. Na Alemanha, os preços harmonizados no consumidor subiram 2,6% em comparação com julho de 2023, registando um ligeiro aumento em relação à taxa anterior de 2,5%.

Numa base mensal, a inflação na Alemanha acelerou 0,5%, em comparação com um aumento de 0,2% em junho. Os Países Baixos também registaram uma subida da inflação de 3,5% para 3,6%, atingindo o nível mais elevado desde julho de 2023.

Em contraste, os preços ao consumidor caíram significativamente em Espanha e Portugal. A taxa de inflação anual harmonizada de Espanha caiu de 3,6% para 2,9%, enquanto a de Portugal caiu de 3,1% para 2,7%.

Ambos os países registaram as maiores descidas mensais, com Espanha e Portugal a registarem descidas de 0,7% e 0,8%, respetivamente. A França registou apenas um ligeiro aumento da inflação anual, passando de 2,5% para 2,6%.

Irá o BCE reduzir as taxas de juro em setembro?

O relatório sobre a inflação de julho marcou um revés nos esforços de desinflação da zona euro, com o aumento a surpreender os economistas que esperavam uma maior flexibilização.

Atualmente, os mercados prevêem uma probabilidade de 90% de que o Banco Central Europeu corte as taxas de juro na sua reunião de 14 de setembro. Mas a evolução da inflação pode levar a uma mudança de planos.

No início deste mês, o BCE anunciouque não se compr ometia previamente "com uma determinada trajetória das taxas".

A Presidente Christine Lagarde sublinhou este facto durante a sua conferência de imprensa, afirmando que as decisões continuarão a depender dos dados analisados durante cada reunião.

"Os números são mais quentes do que as previsões, mas não abanaram o barco em termos de expetativas de taxas para o BCE. Continuo a prever uma segunda descida das taxas em setembro. Um valor de inflação flutuante em torno dos níveis atuais é o que tem servido de base para as projeções do BCE, pelo que não há muito a aprender com pequenas quantidades de volatilidade no valor global", comentou Kyle Chapman, Analista de Mercados Cambiais do Ballinger Group.

Euro estável, ações europeias reduzem ganhos

As reacções do mercado foram moderadas logo após a divulgação dos dados da inflação de julho. O euro permaneceu estável em 1,0820-1,0830 contra o dólar, antes da reunião de hoje do Comité Federal de Mercado Aberto. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve falar às 20:30 CET.

O euro esteve 1,2% mais baixo face ao iene japonês, com o Banco do Japão a aumentar as taxas de juro e a reduzir o seu programa de compra de obrigações.

Os rendimentos soberanos europeus mantiveram-se geralmente inalterados, com os rendimentos do Bund alemão em 2,33%.

As ações reduziram ligeiramente os ganhos da sessão. O Euro STOXX 50, que abriu 1,2% mais alto na quarta-feira, estava 0,8% mais alto às 11:30. A ASML Holding foi a principal vencedora, com uma subida superior a 5%, seguida pela Danone e pela Airbus, que subiram 3,8% e 3,6%, respetivamente. O principal retardatário foi o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, apesar de ter registado lucros e receitas mais fortes do que o previsto no último trimestre.

O DAX alemão subiu 0,4%, enquanto o CAC 40 francês teve um desempenho superior, subindo 1,3%. O IBEX 35 espanhol caiu 1,3%, enquanto o FTSE Mib italiano registou uma subida de 0,2%.