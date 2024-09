Qual é o país europeu com melhor equilíbrio entre trabalho e sono?

A Euronews Business analisa em que países da Europa as pessoas têm um melhor equilíbrio entre o trabalho e o sono e quais os países que estão a ficar para trás quando se trata de conseguir um sono de qualidade.

Com vários países europeus a experimentarem semanas de trabalho de quatro dias nos últimos meses, os benefícios deste novo modelo de trabalho têm estado na ribalta recentemente. Para além das potenciais vantagens em termos de produtividade, verificou-se que uma semana de trabalho de quatro dias tem também um impacto positivo no sono.

Um estudo recente da MattressNextDay revelou que os empregados que trabalham quatro dias por semana, em vez dos cinco dias mais comuns, conseguem dormir mais uma hora por noite.

Em média, os europeus conseguem dormir cerca de sete horas por noite, embora este número varie em função de fatores como o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a qualidade do ar e a quantidade de luz do dia que recebem.

A investigação estudou dados de 36 países europeus, a fim de determinar quais os que apresentam o melhor e o pior equilíbrio entre trabalho e sono. Os Países Baixos surgiram como um dos países com o melhor equilíbrio entre trabalho e sono, enquanto a Turquia foi um dos piores.

Martin Seeley, diretor executivo (CEO) da MattressNextDay, disse à Euronews: "Equilibrar o trabalho e o sono é fundamental para nos mantermos produtivos e saudáveis. É tentador forçar a barra e sacrificar o sono pelo trabalho, mas a realidade é que sem descanso suficiente, a nossa concentração, criatividade e tomada de decisões sofrem.

"Um sono de qualidade ajuda-nos a recarregar as baterias, para que possamos dar o nosso melhor e enfrentar os desafios do dia. Encontrar esse equilíbrio não é apenas uma questão de gerir o seu horário - é compreender que um bom sono é essencial para o sucesso e o bem-estar a longo prazo."

Países Baixos ocupam o primeiro lugar

Os Países Baixos estão no topo da lista do melhor equilíbrio entre trabalho e sono na Europa. De acordo com um estudo de 2016 da Science Advances, os neerlandeses dormem, em média, oito horas e cinco minutos. O país tem também uma das semanas de trabalho mais curtas da Europa, com uma média de 32,2 horas de trabalho.

Estes dois factores fazem com que os Países Baixos tenham uma das taxas de satisfação e confiança no trabalho mais elevadas do mundo, apenas ultrapassada pela Finlândia, Dinamarca e Islândia, de acordo com um relatório recente da empresa de consultoria e análise Gallup.

Esta elevada taxa de satisfação profissional, por sua vez, pode ajudar as empresas a reter os empregados, poupando assim custos de recontratação e reciclagem.

Os trabalhadores dos Países Baixos são também dos menos stressados do mundo, de acordo com o relatório da Gallup, enquanto os trabalhadores da Grécia, Malta e Chipre são dos mais stressados.

Um hábito que parece estar a ajudar os neerlandeses a ter um sono de qualidade é o de tomar o pequeno-almoço ao ar livre, o que lhes permite apanhar o máximo de luz solar possível. Esta prática pode ajudar a regular o ritmo circadiano e promover um melhor sono e produtividade.

A Áustria também tem um bom equilíbrio entre trabalho e sono, com os trabalhadores a trabalharem, em média, 33,6 horas por semana. De acordo com o MedUni Wien, os austríacos dormem, em média, entre sete e oito horas.

Não só as semanas de trabalho são relativamente curtas na Áustria, como também as horas extraordinárias são consideravelmente limitadas, havendo várias empresas que oferecem horários de trabalho flexíveis. Políticas governamentais e leis laborais fortes, bem como várias opções de trabalho reduzidas, como a partilha de trabalho, também ajudam a dar aos novos pais, às famílias e a outras pessoas o apoio de que necessitam.

Noruegueses beneficiam da vida ao ar livre

De igual modo, a Noruega apresenta um equilíbrio louvável entre trabalho e sono, com os empregados a trabalharem, em média, 33,9 horas por semana. Os noruegueses também valorizam a possibilidade de apanhar ar fresco e de praticar uma série de atividades ao ar livre, como esqui, caminhadas e caiaque. Este conceito até tem um nome - Friluftsliv, traduzido como "vida ao ar livre".

A abundância de atividades ao ar livre também ajuda a promover uma melhor saúde e sono. Também diminui o stress e tem benefícios para o humor, bem como o potencial para ajudar em problemas de saúde como a tensão arterial elevada e níveis baixos de vitamina D.

Os quartos são mantidos frescos na Noruega, o que também contribui para um sono melhor, sendo frequente os casais utilizarem cobertores ou edredões separados para reduzir as perturbações do sono. A cultura norueguesa da sauna também ajuda bastante a conseguir um sono mais profundo e de maior qualidade.

Estes resultados sobre o equilíbrio entre o trabalho e o sono podem ser muito úteis para as empresas, encorajando-as a implementar políticas que apoiem um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada dos trabalhadores.

Turquia e Sérvia estão entre os países que não têm equilíbrio entre o trabalho e o sono

A Turquia, a Sérvia e o Montenegro estão entre os países com os piores equilíbrios entre o trabalho e o sono. Esta situação pode não só afetar a produtividade no trabalho, como também pode significar más notícias para o bem-estar individual.

Os trabalhadores na Turquia são os que trabalham mais horas na Europa, com uma semana de trabalho média de 44,2 horas, o que pode dificultar a obtenção de descanso e relaxamento suficientes.

Um estudo da ScienceDirect de 2021 concluiu que, durante a pandemia, o sofrimento psicológico foi um dos principais fatores de perturbação do sono dos turcos. Verificou-se que esta situação era mais elevada nos homens, bem como nas pessoas casadas e com filhos.

As pessoas que trabalham no setor dos cuidados de saúde, bem como as que foram despedidas e as pessoas com um baixo nível de escolaridade, estavam também mais expostas ao risco de sofrimento psicológico, afetando assim o sono. O número de pessoas com perturbações do sono é também significativamente elevado na Turquia, o que contribui para perturbar o sono.

A atual situação económica instável da Turquia também agrava esta situação. A inflação elevadíssima, as taxas de juro em alta, o desemprego elevado e um mercado imobiliário quase inacessível significam que os trabalhadores têm muitas vezes de trabalhar mais horas e mais empregos para poderem pagar as suas necessidades.

Talvez sem surpresa, a satisfação profissional na Turquia é de apenas 61% e tem vindo a diminuir nos últimos tempos, com a produtividade também a ficar para trás.

Quebrando o estereótipo dos "montenegrinos preguiçosos", o Montenegro registou a segunda semana de trabalho mais longa da Europa, com uma média de 43,4 horas. Uma das razões para tal poderá ser a cultura de trabalho do país, influenciada pelos Balcãs, que valoriza a antiguidade e as estruturas hierárquicas.

Como tal, pode ser difícil para os trabalhadores montenegrinos estabelecerem e manterem limites saudáveis no que respeita ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, quando lidam com funcionários superiores e gestores. Isto pode incluir a dificuldade em dizer não às horas extraordinárias, ao trabalho nos feriados e ao excesso de trabalho fora das especificações das funções. Consequentemente, o sono e o tempo de inatividade podem muitas vezes ser relegados para segundo plano, conduzindo a um mau equilíbrio entre o trabalho e o sono.

No entanto, o país tem vindo a tentar melhorar esta situação recentemente, anunciando em abril que iria reduzir os dias de trabalho em uma hora, numa tentativa de promover a produtividade e a lealdade dos trabalhadores. Por sua vez, espera-se que esta medida aumente os ganhos e as receitas dos empregadores do país.

A Sérvia também tem uma semana de trabalho relativamente longa, com 41,7 horas. Tal como os turcos, os trabalhadores sérvios também sofreram perturbações significativas do sono durante a pandemia. Um estudo realizado em 2022 pela National Library of Medicine estimou que cerca de metade dos jovens adultos dos Balcãs Ocidentais tiveram padrões de sono perturbados durante a terceira vaga da pandemia. As mulheres eram mais suscetíveis de serem afetadas.

Problemas como a depressão e a apneia obstrutiva do sono também eram razoavelmente comuns entre os sérvios.

De acordo com um inquérito de saúde realizado em 2022 pela empresa farmacêutica sérvia Hemofarm, 31% dos sérvios afirmam ter dificuldade em dormir devido a maus pensamentos e ao medo. Cerca de 34% revelaram também que as preocupações quotidianas dificultam o sono.

Para além do impacto na produtividade, as semanas de trabalho mais longas podem também provocar um aumento do risco de problemas de saúde, como a hipertensão arterial, a depressão e a diabetes.

Como tal, as empresas com semanas de trabalho mais longas podem querer considerar opções como programas de bem-estar e trabalho flexível, a fim de tentar aliviar o stress dos funcionários.

O que afeta um bom sono?

Vários fatores podem afetar um bom sono, como o ambiente e a temperatura do quarto, sendo que os quartos mais frescos e escuros promovem um sono mais profundo. A redução da utilização da tecnologia cerca de uma hora antes da hora de deitar, bem como a utilização de um despertador em vez de um alarme de telemóvel também podem ajudar.

Do mesmo modo, evitar o excesso de nicotina, cafeína e álcool antes de dormir pode ser útil.

No entanto, um dos factores mais básicos e mais importantes para um bom sono é muitas vezes esquecido, que é a escolha do colchão e da almofada certos para si.

Escolher o colchão e a almofada certos é essencial para conseguir uma boa noite de sono, o que tem um impacto direto na nossa saúde e bem-estar geral", afirmou Seeley à Euronews.

"Embora muitas pessoas se concentrem em selecionar o colchão perfeito, é igualmente importante encontrar a almofada certa que se adapte ao seu estilo de dormir. A almofada certa pode fazer toda a diferença ao proporcionar um apoio adequado à cabeça, ao pescoço e à coluna vertebral, reduzindo o risco de desconforto e dor.

"Com a vasta gama de opções disponíveis hoje em dia, desde espuma viscoelástica a almofadas hipoalergénicas, é mais fácil do que nunca encontrar uma solução adaptada às suas necessidades específicas, garantindo que acorda com uma sensação de frescura e pronto para o dia seguinte", acrescenta.