Milhares de pessoas ouvem sons coloridos em plataformas como o YouTube e através de aplicações de meditação.

O ruído branco, um som que pode abafar o ruído de fundo e aumentar a qualidade do sono, ganhou popularidade nos últimos anos, uma vez que muitas pessoas procuram melhorar o descanso e a concentração.

Atualmente, há um interesse crescente por outros ruídos coloridos, como os cor-de-rosa, castanhos e verdes.

Os cientistas dizem que o som é constituído por ondas, semelhante à luz. Pode ser descrito através de cores baseadas na distribuição das suas frequências, tal como a luz aparece vermelha nos comprimentos de onda mais baixos, enquanto é mais azul e violeta nos comprimentos de onda mais altos.

"Muitas pessoas querem saber como usar sons para melhorar o seu sono. A maioria destas aplicações, programas e dispositivos utiliza sons contínuos, que são úteis para mascarar ruídos externos e permitem que as pessoas durmam melhor por não serem perturbadas por outros sons à sua volta", afirmou o Dr. Roneil Malkani, professor associado de neurologia na divisão de medicina do sono da Universidade Northwestern, nos EUA.

Com potenciais benefícios para o sono, a concentração e o relaxamento, os ruídos coloridos proporcionam experiências auditivas diferentes. Enquanto o ruído branco é frequentemente descrito como um som semelhante à estática, o ruído castanho tem tons mais profundos e estrondosos. O ruído verde situa-se entre o ruído branco e o ruído castanho em termos de frequência.

O ruído cor-de-rosa pode melhorar a memória

Em 2019, investigadores da Northwestern University analisaram se o ruído rosa pode ajudar a melhorar o sono e a memória.

Malkani diz que sua equipa usou o ruído rosa para aumentar o sono de ondas lentas. Essas ondas cerebrais lentas acontecem durante o sono profundo, o que é fundamental para uma noite tranquila, de acordo com os investigadores.

"A razão pela qual utilizamos o ruído cor-de-rosa é porque a distribuição das frequências sonoras reflete a distribuição das frequências das ondas cerebrais que vemos nos testes de ondas cerebrais, num estudo do sono, durante o sono de ondas lentas. O que estamos a tentar fazer com esta investigação é estimular ou impulsionar o sono de ondas lentas, que é uma forma de sono profundo. E o ruído cor-de-rosa reflete os tipos de frequências observadas nessa fase do sono", disse Malkani.

Os participantes no estudo ouviram impulsos curtos de ruído cor-de-rosa em alturas específicas durante as ondas lentas.

Malkani explica que a equipa expôs os sons aos participantes de uma forma especificamente destinada a melhorar as ondas lentas do sono.

Como resultado, os participantes revelaram uma melhor recordação da memória depois de terem dormido com os impulsos sonoros do ruído cor-de-rosa.

"Descobrimos que, nos adultos mais velhos, podemos melhorar as suas ondas lentas e que têm melhor memória depois de dormir, quando recebem os sons, do que depois de dormir, se não receberem os sons", disse Malkani.

Apesar da sua popularidade, a ciência por detrás destes ruídos coloridos é relativamente recente, com apenas alguns pequenos estudos.