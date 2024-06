Inundações devastam a Alemanha e a Itália na sequência de chuvas torrenciais

De Euronews

Chuvas torrenciais e inundações atingiram partes da Alemanha e de Itália, tendo centenas de pessoas sido aconselhadas a abandonar as suas casas e algumas desaparecidas.

Partes do Sul da Alemanha estão sob aviso de inundações, com os níveis mais elevados a aplicarem-se à Suábia ocidental, ao Alto Allgäu e à Alta Baviera.

Foi declarado o estado de emergência em Augsburgo devido à precipitação extrema e à subida do nível das águas. Prevê-se que o nível das águas continue a aumentar acentuadamente nas próximas horas. As comunidades de Fischach e Langenneufnach serão particularmente afetadas.

A região do Lago de Constança também foi afetada e corre o risco de inundações. Cerca de 1.300 pessoas em Meckenbeuren, Baden-Württemberg, foram aconselhadas a evacuar.

Mais a norte, no Danúbio e noutros afluentes, também se observam rios em risco de transbordar. Estatisticamente, as cheias só ocorrem a cada 50 ou a cada 100 anos.

O Reno e o Neckar também arriscam rebentar

Em Itália, os meios de comunicação social locais referem que três jovens estão desaparecidos desde o início da tarde de sexta-feira devido às inundações do rio Natisone, no nordeste do país.

Tinham pedido ajuda porque se encontravam numa pequena ilha e a água subia rapidamente devido às chuvas torrenciais. Estão agora dadas como desaparecidas. As buscas estão, atualmente, em marcha.