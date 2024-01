De Euronews

Neve e frio extremo continuam a fazer estragos na Europa. Na Dinamarca, vários condutores tiveram de chamar a assistência após vários acidentes na estrada. Moldávia fecha escolas e suspende circulação dos transportes.

A neve e o frio extremo continuam a complicar a vida de milhares de europeus.

Na Dinamarca, as temperaturas caíram para -20° Celsius, causando perturbações na circulação.

Durante esta manhã de segunda-feira, as estradas cobertas de gelo e neve causaram acidentes de trânsito em vários locais do país. Mais de 2.000 condutores tiveram de chamar a assistência.

A circulação dos autocarros e outros transportes públicos também foi afetada pelas condições meteorológicas.

A neve e as temperaturas abaixo de zero na Moldávia levaram as autoridades a fechar escolas e suspender alguns transportes públicos esta segunda-feira.

As autoridades também pediram aos condutores para terem precaução nas estradas devido aos pisos escorregadios.