Foto de 6 de junho de 2018, uma criança recebe uma dose de vacina em Chitila, Roménia. Um surto de sarampo matou dezenas de bebés e crianças na Roménia, com 200 novos casos registados - Direitos de autor Olimpiu Gheorghiu/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Direitos de autor Olimpiu Gheorghiu/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.