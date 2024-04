Poderá o arroz rosa ser o alimento do futuro? Cientistas dizem que é mais nutritivo que o arroz normal

Uma equipa de investigação sul-coreana desenvolveu um novo alimento híbrido, uma fonte de proteína acessível e amiga do ambiente, numa tentativa de desenvolver uma opção futura sustentável.

No interior de um pequeno laboratório universitário, cheio de equipamento a zunir, uma tigela de arroz cozido está no frigorífico.

Com as suas tonalidades cor-de-rosa e violeta, não se parece muito com o arroz normal.

"Este é o arroz em que integrámos células animais, utilizando uma substância chamada gelatina para revestir a superfície dos grãos de arroz à escala nanométrica. Cultivámo-lo numa incubadora a 37 graus durante cerca de uma a duas semanas e cozemo-lo no micro-ondas", explica Milae Lee, investigadora do Departamento de Engenharia Química e Biomolecular da Universidade de Yonsei.

Em fevereiro, engenheiros biomoleculares da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, integraram com sucesso células animais em grãos de arroz numa tentativa de desenvolver um futuro alimento sustentável.

Denominado "arroz híbrido", contém mais 310 mg de proteínas por 100 g do que o arroz antes da experiência, segundo a equipa de investigação.

Também tem mais 160 mg de hidratos de carbono por 100 g do que o arroz convencional. A equipa de investigação explica que isto se deve a um atraso na decomposição, um processo em que os hidratos de carbono se ligam aos componentes celulares durante a organização celular.

Milae Lee, investigadora do Departamento de Engenharia Química e Biomolecular da Universidade de Yonsei, mostra o "arroz híbrido" à Euronews Health. Roselyne Min

Dado que 1 g de peito de vaca contém aproximadamente 186,2 mg de proteínas, comer 100 g de arroz híbrido pode ser comparável a comer 100 g de arroz normal com 1 g de peito de vaca, escreveu a equipa de investigação num estudo publicado na revista Matter.

A equipa de investigação afirma que esta melhoria nutricional se deve à gelatina de peixe e às enzimas utilizadas para melhorar a estabilidade estrutural dos grãos de arroz.

Uma análise de sabor mostrou que o sabor é semelhante ao do arroz normal, com um ligeiro toque de proteína animal, semelhante à manteiga e às amêndoas, seguido de um subtil tom de gordura.

O que é carne cultivada?

A carne de cultura, também conhecida como carne cultivada em laboratório ou carne sintética, é produzida através da cultura de células animais num laboratório, em vez de criar e abater animais para consumo de carne.

Tem vindo a ganhar atenção como uma potencial solução para várias questões associadas à produção de carne convencional, tais como a degradação ambiental, preocupações com o bem-estar animal e riscos para a saúde pública.

"Por exemplo, quando produzida à escala industrial, a carne cultivada em desenvolvimento pode ser isenta de antibióticos. Por isso, pode realmente reduzir o risco de resistência antimicrobiana, que, já na Europa, causa cerca de 133.000 mortes por ano", disse Seren Kell, directora de ciência e tecnologia do Good Food Institute Europe, à Euronews Health.

Mark Post foi o primeiro no mundo a apresentar uma prova de conceito de carne de cultura, um hambúrguer feito a partir de células estaminais, em 2013.

Mark Post acredita que o problema da produção de carne convencional pode ser parcialmente atribuído à ineficiência da criação de animais.

"Parte disso vem da ineficiência dos animais. Por isso, se conseguirmos tornar isto mais eficiente em laboratório, através da cultura de células e da engenharia de tecidos, podemos criar o mesmo material com menos externalidades negativas", disse Post, professor de engenharia de tecidos industrial e sustentável na Universidade de Maastricht, à Euronews Health.

O processo envolve normalmente a recolha de uma pequena amostra de células animais, como as células musculares, que depois proliferam e se dividem in vitro. Num processo designado por engenharia de tecidos, estas células são submetidas a algumas intervenções para produzir tecido muscular e tecido adiposo que acaba por formar carne.

Os grãos de arroz integrados em células animais foram cultivados numa incubadora a cerca de 37 graus durante cerca de 1-2 semanas e cozidos a vapor num micro-ondas. Roselyne Min

"As células precisam de receber uma determinada estrutura que têm de seguir. E um grão de arroz faz isso", disse Post.

"É claro que é pequeno porque o grão de arroz em si é pequeno. Isto foi feito para muitos materiais diferentes, como folhas de árvores, fatias de maçã e isolados de soja", acrescentou Post.

A estrutura é crucial quando se cultivam células animais, pois ajuda as células a crescer. Também fornece alguma da textura importante no produto final de carne.

"É um esforço realmente interessante pegar numa cultura importante e amplamente cultivada e utilizá-la como suporte para cultivar as células animais", disse Kell.

"Penso que é improvável que tenha um impacto imediato nos consumidores europeus, mas penso que é uma demonstração muito boa de como se pode utilizar culturas existentes e amplamente cultivadas como ingredientes na produção de carne cultivada", acrescentou Kell.

Uma 'tecnologia de plataforma' que pode ser utilizada para outros grãos

A equipa de investigação está consciente de que a cor rosada do arroz híbrido pode assustar os consumidores fora da Ásia.

"Na Coreia, estamos habituados a diferentes cores de arroz, uma vez que é frequente adicionarmos diferentes cores de grãos de cereais ao arroz. Na verdade, pensa-se que são mais saudáveis. Por isso, penso que os coreanos e as pessoas na Ásia estão menos relutantes em relação ao nosso arroz híbrido, mas imagino que os consumidores, por exemplo, na Europa ou nos EUA não estejam habituados à cor deste arroz", disse Jinkee Hong, professor do Departamento de Engenharia Química e Biomolecular da Universidade de Yonsei, à Euronews Health.

Jinkee Hong, Researcher, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Yonsei University Roselyne Min

Hong diz que outros ingredientes ecológicos com elevada afinidade celular podem ser utilizados como suporte.

"Pode pensar-se nisto como uma 'tecnologia de plataforma'. Independentemente do tipo de partícula de grão, se quisermos cultivar células sobre ela, podemos fazê-lo através deste método específico que propusemos pela primeira vez", disse Hong.

"Claro que, dependendo do tipo de grão, este revestimento pode não tornar tudo exatamente igual. No entanto, este revestimento pode servir como uma tecnologia fundamental que contribui significativamente para a uniformidade", acrescentou.

Hong, que tem estado envolvido na investigação de carne cultivada em laboratório nos últimos anos, queria ultrapassar as suas limitações.

"Senti que o progresso da investigação sobre carne cultivada era extremamente monótono a nível mundial. Parecia que havia uma barreira que as tecnologias existentes não conseguiam quebrar", disse Hong.

"Acredito que a carne cultivada é uma área promissora e pensei em como acelerar o progresso, mesmo que não seja uma solução perfeita. Tinha de ser um suporte seguro que toda a gente pudesse comer, que tivesse boa compatibilidade com as células para que crescessem bem e que pudesse ser produzido em massa de forma conveniente. Cada um deles era uma limitação comum na carne cultivada", acrescentou.

Hong diz que a sua equipa de investigação escolheu os grãos de arroz não só porque têm uma baixa incidência de alergias, mas também porque os coreanos estão familiarizados com os ingredientes.

"Tentámos pensar muito no que comemos e gostamos de comer.Tentámos criar algo que não tivesse barreiras psicológicas", disse Hong.

"Ao mesmo tempo, baseámos a força e a estrutura [do andaime] nos conhecimentos existentes em biologia celular, especialmente quando se trata de nutrir células musculares e adiposas.Tentámos arduamente combinar estes dois aspectos", acrescentou.

O arroz é um alimento tradicional da dieta sul-coreana. De acordo com dados da Statistics Korea, um coreano médio consumiu 56,4 kg de arroz em 2023.

Na Europa, o consumo anual per capita de arroz branqueado varia entre 3,5 e 5,5 kg nos países não produtores de arroz do norte da Europa e 6 e 18 kg no sul da Europa, de acordo com dados da Comissão Europeia publicados em 2020.

Jihyun Yoon, Professor, Departamento de Alimentação e Nutrição, Universidade Nacional de Seul Roselyne Min

“Pensaria que a principal fonte de proteína seria a carne. Mas para os coreanos, o arroz serve como uma fonte significativa de proteína na sua dieta”, disse Jihyun Yoon, professor do Departamento de Alimentação e Nutrição da Universidade Nacional de Seul, à Euronews Health.

“Enquanto o consumo de arroz está a diminuir gradualmente [devido à globalização], continua elevado no nosso país em geral”, acrescentou.

Os especialistas dizem que refletir a cultura alimentar é crucial para desenvolver um novo alimento.

"A cultura alimentar, especialmente na Europa, é realmente fundamental para as identidades nacionais das pessoas. É importante que as empresas de carne de cultura respeitem esse facto e adaptem as suas abordagens e os seus produtos a regiões ou países específicos", afirmou Kell.

"Já existem alguns exemplos excelentes de empresas europeias que estão a fazer isto. Por exemplo, a Gourmet, em França, está a desenvolver células de foie gras cultivadas para alimentação. Em Portugal, está a desenvolver polvo cultivado", disse.

"Além disso, também estamos a ver muitas delas a trabalhar cada vez mais com chefes de cozinha para confiarem na sua criatividade. E que também têm um conhecimento muito profundo da cultura alimentar para desenvolver produtos que satisfaçam efetivamente as expectativas das pessoas", acrescentou Kell.

De acordo com um relatório da APAC Society for Cellular Agriculture (APAC-SCA) publicado em 2023, 90 por cento dos inquiridos na Coreia do Sul afirmaram estar dispostos a experimentar carne cultivada pelo menos uma vez.

Grãos de arroz normais (esquerda), grãos de arroz organizados por células (meio), arroz híbrido cozinhado (direita) Roselyne Min

No entanto, alguns especialistas são cépticos quanto ao consumo generalizado e à aceitação da carne de cultura no país.

"A razão pela qual os coreanos podem comer arroz a todas as refeições sem se cansarem é o facto de não ter sabor a nada. Uma vez que não tem um sabor forte, podemos apreciá-lo com vários acompanhamentos três vezes por dia", diz Yoon.

"É questionável se pode realmente servir o seu papel original como alimento básico se fizermos formas de arroz utilizando carne cultivada".

No meio académico, há um debate permanente sobre se a produção de tais alimentos e o incentivo ao seu consumo é realmente uma direção desejável, acrescentou.

"Os engenheiros biotecnológicos estão muito interessados nestes avanços. Mas na perspetiva dos nutricionistas alimentares, que incentivam o consumo de opções alimentares mais naturais e ecológicas e um menor consumo de alimentos transformados, todas as carnes alternativas, incluindo a carne de cultura, entram na categoria de alimentos transformados.

"Isto porque, normalmente, envolvem processos em que são utilizados vários aditivos para as tornar semelhantes à carne, utilizando os ingredientes originais".

Mas a equipa de investigação por detrás do arroz híbrido afirma que a tecnologia poderia ser utilizada para alimentos de socorro em situações de emergência e em países subdesenvolvidos, durante a guerra e até no espaço.

Futuro da carne cultivada em laboratório na Europa

A consultora global McKinsey previu em 2021 que o mercado de carne cultivada poderia atingir 23,4 mil milhões de euros até 2030.

A Europa estava na linha da frente do desenvolvimento de um quadro regulamentar, que agora é seguido por muitos outros países.

Existem agora aprovações em Singapura, Israel e Estados Unidos, mas não na Europa.

A carne de base celular insere-se no âmbito do chamado quadro de novos alimentos da UE estabelecido para os géneros alimentícios não consumidos em grau significativo antes de 15 de Maio de 1998, altura em que o regulamento entrou em vigor.

Todos os tipos de novos alimentos exigem uma avaliação da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e aprovação de marketing da Comissão Europeia, que segundo o Post, leva “relativamente tempo em comparação com outras geografias”.

“A primeira aprovação provavelmente não vai acontecer nos próximos dois anos, talvez depois de dois anos, mas não dentro dos próximos dois anos. A Europa é considerada um dos ambientes regulatórios mais duros e duros”, afirmou.

Post acredita que o futuro da carne cultivada na Europa é “potencialmente muito brilhante”.

“Honestamente, a forma como produzimos carne neste momento simplesmente não é sustentável. Então, mais cedo ou mais tarde, veremos problemas graves com isso”, disse Post.

“Portanto, todos temos de esperar que esta seja uma tecnologia que nos permita continuar a comer carne ao ritmo e ritmo que gostaríamos, sem o tipo de consequências desastrosas para o nosso meio ambiente”, acrescentou.

Embora a aceitação do consumidor da carne cultivada nos últimos 10 anos tenha aumentado, “vai demorar mais alguns anos até que isso possa ser um tanto mainstream”, disse.

O arroz híbrido ainda não está disponível para os consumidores na Coreia do Sul, uma vez que a equipa de investigação diz que estão a realizar vários estudos adicionais.