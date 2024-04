Tempestade de neve na Baviera causa estragos nas autoestradas

De Euronews

Várias autoestradas da Baviera, na Alemanha, encontravam-se cobertas com 10 centímetros de altura de neve. A Europa tem vindo a registar variações térmicas e climáticas cada vez mais extremas.

Uma tempestade de neve na Baviera, na Alemanha, causou estragos nas austoestradas da região no domingo de manhã.

As autoestradas encontravam-se cobertas com cerca de 10 centímetros de neve de altura, o que fez com que muitos condutores, que já tinham mudado os pneus para os de verão, ficassem retidos.

A A9, entre Bayreuth e Pegnitz, foi particularmente afetada pelo mau tempo, tendo ocorrido vários acidentes neste troço de estrada, embora a maioria tenham sido ligeiros. De acordo com as agências internacionais, a polícia foi obrigada a regular o trânsito neste local.

Europa regista temperaturas cada vez mais extremas

A Europa tem vindo a registar variações térmicas e climáticas cada vez mais extremas, onde têm sido frequentes as ondas de calor seguidas de tempestades de neve.

Durante a semana passada, a neve atingiu países como a Áustria, a Croácia e a Roménia, quando uma semana antes as temperaturas rondavam os 30 graus Celsius.