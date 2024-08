Recomeçam as buscas por militar desaparecido em queda de helicóptero

De Euronews

Equipas de resgate procuram o sexto ocupante do helicóptero que caiu no Douro. A presidente do Parlamento Europeu diz que a “Europa ficará para sempre grata pelo seu altruísmo.”

PUBLICIDADE

Recomeçaram na manhã deste sábado as buscas por um militar da GNR que ainda está desaparecido na queda de um helicóptero no Rio Douro, em Portugal. Segundo a agência Lusa, estão no local 103 elementos de várias forças, 36 viaturas e um meio aéreo, que fazem as buscas de forma subaquática, aérea e terrestre.

As buscas tinham sido interrompidas durante a noite, devido à fraca visibilidade. Durante a tarde tinham sido encontrados quatro corpos sem vida, todos militares da GNR. O piloto foi resgatado com vida.

Entretanto, as autoridades decidiram começar os trabalhos para retirar o helicópteronesta manhã de sábado, enquanto decorrem as buscas.

O aparelho caiu na sexta-feira, em Peso da Régua, no Rio Douro. Estavam seis ocupantes a bordo, o piloto e cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, que regressava, de um combate a um incêndio.

Os primeiros dois corpos foram encontrados no interior do helicóptero e os outros dois estavam junto à cauda do aparelho, que se dividiu em dois no momento da queda.

Os cinco militares da GNR tinham entre 29 e 45 anos, disse à agência Lusa um porta-voz da GNR. As famílias das vítimas estão a ser apoiadas por psicólogos do INEM.

“Europa para sempre grata”

A presidente do Parlamento Europeu lamentou o acidente. Roberta Metsola escreveu na rede X que tomou conhecimento do acidente “com tristeza”, prestando ainda uma homenagem às vítimas.

“Os meus pensamentos vão par as famílias e entes queridos dos corajosos militares que perderam a vida enquanto tentavam proteger os outros”, escreveu. “A Europa ficará para sempre grata pelo seu altruísmo.”

Na sexta-feira, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, deslocou-se ao local para acompanhar as operações. Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro informou que seria decretado dia de luto nacional para este sábado.

No local, o primeiro-ministro entrou numa lancha para acompanhar as diligências nas águas do Douro. A ação de Montenegro motivou críticas, levando os jornalistas a questionarem diretamente o governante sobre o ocorrido. Em resposta, Luís Montenegro justificou-se que tinha tido permissão e que não causou perturbação.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já esteve em Peso da Régua na tarde de sexta-feira. Num comunicado, publicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa disse "consternado" com o sucedido.