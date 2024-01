Mau tempo causa perturbações em vários pontos da Europa

De Euronews

A neve, o vento e a chuva intensa estão a causar perturbações em vários países da Europa. As pessoas estão a ser ser aconselhadas a ficar em casa.

Na Dinamarca, a neve e os ventos fortes causaram vários acidentes em todo o país, esta quarta-feira, o que levou ao encerramento de várias estradas. A população foi aconselhada a trabalhar a partir de casa e a adiar compromissos agendados.

Também na Noruega, e principalmente em Oslo e no sul do país, a neve está a criar perturbações no trânsito. Na capital, os autocarros deixaram de funcionar e os comboios estão a sofrer atrasos. Para além disto, o aeroporto de Oslo foi encerrado e as pessoas foram aconselhadas pela polícia a permanecer em casa.

Em França, esta quarta-feira de manhã, os quatro departamentos da região da Lorena (Moselle, Meurthe-et-Moselle, La Meuse e Vosges) estão em alerta laranja devido à neve e à chuva gelada. Foram registados vários acidentes e os transportes públicos foram igualmente afetados. A Méteo France já tinha emitido um alerta laranja para a região de Paris, na passada terça-feira.

Já em Frankfurt, na Alemanha, cerca de 700 voos foram cancelados devido às condições climatéricas extremas. Em Munique, 250 voos não descolaram. A forte queda de neve e a chuva também causaram atrasos e cancelamentos de voos noutros aeroportos alemães. Grande parte do sul do país esteve em alerta vermelho.

A províncipa belga do Luxemburgo, está atualmente sob alerta vermelho devido à chuva gelada. Esta situação, que está a afetar o trânsito, perturbando especialmente os camiões, não se verificava no país desde 2017.