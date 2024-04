Europa regista temperaturas cada vez mais extremas

De Euronews

Na Áustria, na Croácia e na Roménia está a cair neve, em pleno mês de abril, quando há menos de uma semana as temperaturas rondavam os 30 graus Celsius.

PUBLICIDADE

As variações térmicas e climáticas estão a tornar-se cada vez mais extremas na Europa, onde têm sido frequentes ondas de calor seguidas de vagas de frio polar.

Em vários países da Europa Central, o tempo tem oscilado de uma temperatura extremamente elevada para tempestades de neve, como consequência das alterações climáticas.

Áustria: neve volta a cair em várias regiões

A neve voltou a cair em algumas regiões da Áustria na quarta-feira, apesar da temperatura no país ter ultrapassado os 30 graus Celsius no fim de semana. Prevê-se, ainda, que o frio se mantenha durante mais alguns dias.

Na região da Caríntia, nevou muito na "Packsattel", a "secção Pack" da autoestrada do sul, tendo-se registado vários acidentes rodoviários. As correntes para a neve são agora obrigatórias em muitas estradas secundárias.

Croácia: tempestade de vento e neve

A neve também se fez sentir na região croata de Zagorje, cobrindo partes de Petrovsko, Hum na Sutli, Pregrada, Đurmanec, Radoboj e Jesenje.

O país está coberto de granizo e neve que, até agora, não causou quaisquer perturbações no trânsito. Segundo as agências internacionias, a população anseia que as geadas possam danificar as árvores de fruto, num altura em que se encontram em floração.

Zagreb tem sido afetada por fortes rajadas de vento desde a manhã desta quinta-feira, o que levou os bombeiros locais a removerem ramos e detritos de árvores de telhados.

Na região croata Eslavónia, depois de uma manhã de quarta-feira quente, o tempo mudou durante a tarde, tendo surgido ventos fortes e nuvens. A temperatura desceu para cerca de 15 graus Celsius em poucas horas.

Roménia: Temperatura cai para quase 20 graus Celsius

Após dois dias de tempo quente onde, segundo as agências internacionais, o ar era “irrespirável”, as temperaturas desceram para quase 20 graus Celsius em todo o país.

As diferenças de temperatura foram consideravelmente diferentes de um dia para o outro, especialmente no oeste e centro do país. Os metereologistas alertaram para o facto do aquecimento global estar a acentuar os contrastes climáticos, uma vez que a intensidade das flutuações metereológicas está a ser cada vez maior, comparando com as primaveras dos últimos dez anos.

Em Cluj Napoca, a população acordou esta quinta-feira com vista para o “inverno”, com uma temperatura de 4 graus Celsius. Registaram-se, ainda, mudanças de temperatura acentuadas em todo o oeste, centro e norte da Roménia.

No sudeste do país, as temperaturas não desceram muito, até então, mas está em vigor um código amarelo para chuva e vento forte, bem como granizo. Nos últimos meses, registaram-se vários períodos de mudanças bruscas de temperatura deste tipo.

A partir da próxima semana, as temperaturas vão subir, mas espera-se chuva, segundo os meteorologistas, citados pelas agências internacionais.

Bósnia e Herzegovina: chuva, vento e neve atingem o país

Algumas zonas dos Balcãs têm sofrido mudanças drásticas de temperatura, após uma semana de calor. As temperaturas baixaram drasticamente em toda a região devido à chuva intensa, bem como às rajadas de vento e à neve.

As zonas montanhosas da Bósnia e da Sérvia, bem como a capital Sarajevo, ficaram cobertas de neve na quarta-feira.