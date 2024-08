Nascida no mesmo ano em que se realizaram os primeiros voos públicos dos irmãos Wright, Tomiko Itooka tem uma vida tão notável como a sua idade.

PUBLICIDADE

Tomiko Itooka, uma mulher japonesa, tornou-se a pessoa viva mais velha do mundo, com 116 anos, após a morte de Maria Branyas, de 117 anos, segundo o Guinness World Records.

A idade e data de nascimento de Itooka - 23 de maio de 1908 - foram confirmadas pelo Grupo de Investigação em Gerontologia, que valida os dados de pessoas que se pensa terem 110 anos ou mais, e que a colocou no topo da sua Lista Mundial de Supercentenários.

Itooka, mãe de quatro filhos, vive atualmente num lar de idosos na cidade de Ashiya. Quando lhe contaram que se tinha tornado a pessoa mais velha, respondeu: "Obrigada", uma frase que também diz muitas vezes aos cuidadores do seu lar - provando que nunca se é demasiado velho para ser educado.

Tomiko Itooka celebra o seu 116.º aniversário no lar de idosos onde vive em Ashiya, no oeste do Japão, a 23 de maio de 2024. Credit: AP Photo

Nascida em Osaka, Itooka foi jogadora de voleibol no liceu. Casou-se aos 20 anos e teve duas filhas e dois filhos, segundo o Guinness. Durante a Segunda Guerra Mundial, geriu o escritório da fábrica de têxteis do marido.

Teve uma vida incrivelmente ativa, mesmo após a morte do marido em 1979. Vivendo sozinha na Prefeitura de Nara durante uma década, dedicou-se frequentemente ao alpinismo, incluindo a escalada do Monte Nijo na Cordilheira Kongō.

Na casa dos 70 anos, escalou duas vezes o Monte Ontake, no Japão, com 3.067 metros de altitude, surpreendendo o seu guia ao fazê-lo com ténis em vez de botas de caminhada. Aos 80 anos, participou na Peregrinação Osaka 33 Kannon, visitando 33 templos e, aos 100 anos, subiu os degraus de pedra do Santuário Ashiya, no Japão, sem ajuda de uma bengala.

No meio de todas as suas aventuras, Itooka continua a apreciar o simples prazer de comer bananas e começa o dia com a sua bebida preferida com sabor a iogurte, Calpis. Celebrou o seu aniversário há três meses, tendo recebido flores, um bolo e um cartão do Presidente da Câmara.

Quem é o europeu vivo mais velho?

A mais velha europeia viva é Ethel Caterham, uma supercentenária do Reino Unido que celebrou recentemente o seu 115º aniversário, a 21 de agosto.

É a última pessoa ainda viva nascida no Reino Unido durante o reinado do Rei Eduardo VII.

Durante os últimos 50 anos, Caterham chamou a Surrey a sua casa, onde foi jogadora regular de bridge até há alguns anos e só deixou de conduzir aos 97.

Atualmente, reside num lar de idosos em Ash Vale e, surpreendentemente, sobreviveu a uma infeção por covid-19 durante a pandemia de 2020.

Em 2020, numa entrevista à BBC Radio Surrey, partilhou o seu segredo para a longevidade: "Tenho levado tudo na desportiva, os altos e baixos. Estive em todo o mundo e acabei nesta casa adorável, onde toda a gente se apaixona por mim e me dá tudo o que eu quero".