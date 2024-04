O homem mais velho do mundo é britânico e tem 111 anos. O seu segredo? Peixe e batatas fritas

De Euronews com AP

O homem mais velho do mundo reivindicou oficialmente o título na semana passada, e tinha alguns conselhos surpreendentes para partilhar.

O britânico John Alfred Tinniswood, 111 anos, foi confirmado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records. O segredo da sua longevidade? Sorte, moderação e porções regulares de peixe e batatas fritas.

O novo título de Tinniswood vem na sequência da morte do anterior detentor do recorde, o venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, que faleceu este mês com a impressionante idade de 114 anos. Gisaburo Sonobe, do Japão, que era o segundo mais longevo, morreu a 31 de março aos 112 anos.

O bisavô e contabilista reformado, nascido em Liverpool, recebeu um certificado do Guinness World Records no lar de idosos onde vive em Southport, no noroeste de Inglaterra.

Nascido a 26 de agosto de 1912, poucos meses após o naufrágio do Titanic, Tinniswood é um dos poucos britânicos que viveram durante duas guerras mundiais, tendo ele próprio servido no Corpo de Pagamento do Exército Britânico na Segunda Guerra Mundial.

Embora muitos apregoem que a dieta mediterrânica é a chave para viver mais tempo, o novo detentor do título disse que não segue qualquer dieta especial - exceto a de comer peixe e batatas fritas todas as sextas-feiras. A moderação é também a chave para a sua longevidade.

"Se bebermos demasiado ou comermos demasiado ou caminharmos demasiado - se fizermos demasiado de qualquer coisa - vamos acabar por sofrer", disse ao Guinness World Records.

Para além de evitar os excessos e de comer o clássico prato britânico uma vez por semana, acredita que é "pura sorte".

"Ou se vive muito ou se vive pouco, e não se pode fazer muito quanto a isso", disse Tinniswood.

Apesar do seu novo título, Tinniswood não é a pessoa viva mais velha do mundo - essa coroa pertence à mulher mais velha do mundo, Maria Branyas Morera, de 117 anos, de Espanha.