Adeus Tinder: Engates no supermercado são a última tendência

A cadeia de supermercados Mercadona parece ser o novo local para encontros entre os jovens solteiros da Península Ibérica. Tendência já é viral nas redes sociais em Espanha.

PUBLICIDADE

A Geração Z está pronta para se livrar do processo interminável de likes, swipes, e mensagens incómodas, optando por truques de engate no mundo real.

Há uma nova tendência do TikTok que diz aos jovens solteiros para irem à cadeia de supermercados Mercadona entre as 19h00 e as 20h00, a chamada “hora do flirt” para encontrar o par perfeito.

Para sinalizar quem está ali para encontrar o par ideal, basta colocar um ananás de cabeça para baixo no carrinho das compras. Quando virem alguém que lhes pareça atraente e que tenha o mesmo objetivo, devem bater com os carrinhos de compras um contra o outro, em mais uma forma inovadora de fazer "match".

Aspessoas que aderiram a este “truque Mercadona” afirmaram até que só vão à cadeia de supermercados pela experiência social e não pelas compras.

A responsável pelo fenómeno viral foi a atriz e comediante espanhola Vivy Lin, que publicou um vídeo no TikTok quando passeava com a amiga no Mercadona durante a hora dos ditos encontros. Uma semana depois o vídeo continua a subir nas visualizações e a tendência a ganhar seguidores.

A primeira nuance desta estratégia foi ouvida em 2017, através uma concorrente do programa “First Dates”, que se descreveu como uma “romântica sem esperança”. No inicío do programa, a concorrente Lea terá expressado que existia uma hora específica durante a qual os solteiros faziam compras naquele supermercado.

Não demorou muito até que esta nova manobra de emparelhamento começasse a gerar agitação nas redes sociais, com os 'memes' relativos à tendência a surgirem rapidamente.

Fenómeno espanhol começa a ganhar fãs em Portugal

Encontrar o amor em pleno supermercado é, para já, uma tendência claramente espanhola, mas já chegou também ao mercado português. Tanto no TikTok como no X, começam a sugir os relatos de quem também já deu conta da mais recente tendência.

Mais difícil que encontrar o amor no supermercado pode ser perceber quem é que procura fazê-lo.

Existem já vários de códigos que ditam as intenções de cada um. Chocolates, por exemplo, podem ser sinal de algo casual enquanto legumes embalados no carrinho são a indicação de que se pretende um compromisso mais sério.