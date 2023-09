A mercearia da cidade finlandesa de Tampere tem até um golden retriever oficial que testa as guloseimas para cães e partilha os resultados em vídeos no Instagram.

Um "su-paw-market" (uma espécie de supermercado de quatro patas) na Finlândia está a dar as boas-vindas aos clientes caninos, com carrinhos especialmente adaptados que permitem aos donos de cães levar os seus animais às compras.

A cadeia de supermercados Kesko, na cidade de Tampere, introduziu o "Koirakärry" - carrinho para cães - como forma de acolher mais clientes caninos numa das suas lojas, onde normalmente só são permitidos animais de serviço nos corredores.

"A ideia já é utilizada em alguns países, mas não na Finlândia, e temos muitos donos de cães aqui perto", explica Matilda Tistelgren, que gere o supermercado com o seu sócio Joona Pesonen desde a primavera.

"Nós temos um golden retriever e, se formos correr com o cão e nos esquecermos de alguma coisa da loja, não queremos ir para casa, deixar o cão e depois ter de voltar à loja, queremos poder levar o cão connosco", diz Matilda à Euronews.

Operadores de supermercados que aceitam cães Joona Pesonen e Matilda Tistelgren. Instragram @kmkissanmaa

Os carrinhos têm uma cama para cães no fundo e um clipe para trelas, sendo os donos encorajados a pegar nos seus cães e a colocá-los lá dentro - embora uma versão futura do carrinho possa incluir uma pequena rampa para que os cães possam entrar sem ajuda.

Desde que assumiram a gestão do supermercado no bairro de Kissamaa, em Tampere - que, curiosamente, se traduz como "Terra dos Gatos" - Matilda e Joona introduziram outras inovações amigas dos animais de estimação.

O retriever do casal, Tove, aparece no Instagram com vídeos "Tove Tastes" em que prova diferentes guloseimas para cães.

"Os nossos clientes adoram", exclama Matilda. "Nesta zona da cidade temos muitos donos de cães e isso significa muitos clientes cães também, e já temos muitos clientes habituais peludos", acrescenta.