Scholz quer uso da constituição para punir radicais islâmicos que pediram um califado na Alemanha

Governo federal alemão promete medidas duras contra os ativistas radicais islâmicos que organizaram um protesto em Hamburgo, no sábado, reivindicando a criação de um califado na Alemanha.

O chanceler alemão Olaf Scholz diz que os ativistas radicais islâmicos que, numa manifestação no último sábado em Hamburgo, reivindicaram a criação de um califado na Alemanha devem sofrer as consequências previstas na constituição do país.

O governo federal alemão quer medidas duras contra os participantes no protesto em que foram usados slogans como "o califado é a solução" e em que se fizeram apelos à introdução da Sharia, a lei islâmica.

"Temos de fazer muito para garantir que não aceitamos que tais coisas sejam ditas em público, porque não creio que sejam aceitáveis de todo. Não é compatível com a nossa ordem democrática básica e é por isso que estamos a tomar medidas duras contra o protesto islamista.", sublinhou a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, considerando a manifestação "inacreditável".

"No ano passado, imediatamente após o terrível ataque terrorista do Hamas a Israel, decretei também a proibição das atividades do Hamas. Não aceitamos o ódio e a violência que as organizações terroristas islâmicas gritam aqui na Alemanha”.

Segundo as autoridades, a manifestação, que contou com mais de mil pessoas, foi organizada por elementos próximos de uma organização chamada “Muslim Interactive”, um grupo que, segundo os especialistas, rejeita a democracia e que as autoridades dos serviços secretos alemães classificam como extremista.