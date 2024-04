Estado Islâmico ameaça atacar nos jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões

De Euronews

Canais de propaganda do grupo islâmico transmitiram mensagens ameaçadoras referindo especificamente os locais onde se vão disputar jogos da Liga dos Campeões esta semana. França e Espanha vão reforçar medidas de segurança.

PUBLICIDADE

O Estado Islâmico ameaçou executar ataques terroristas nos jogos da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com partidas em Londres, Paris e Madrid. Os governos de Espanha e França já confirmaram que vão reforçar as medidas de segurança e a UEFA diz estar a par das ameaças, mas garante que os jogos em Madrid, Paris e Londres vão realizar-se conforme planeado.

Segundo a Europa Press, vários canais de propaganda do Estado Islâmico, nomeadamente a Fundação Al-Azaim, divulgaram mensagens ameaçadoras na segunda-feira.

Uma das ameaças é feita com recurso à imagem de um homem de rosto coberto e com uma arma automática na mão. Por cima da imagem lêem-se os nomes dos vários estádios onde serão disputados os jogos da Liga dos Campões esta semana e a frase "Kill them all" em inglês - "matem-nos a todos" em português.

As ameaças foram confirmadas pelo SITE Intelligence Group, um organismo especializado em rastrear os grupos terroristas.

Espanha, onde se realizam dois jogos da Liga dos Campeões nos próximos dias, está no nível 4 de alerta terrorista, numa escala de cinco. França também elevou o nível de alerta na sequência do atentado de Moscovo, em março, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

O Real Madrid enfrenta esta terça-feira o Manchester City, no Santiago Bernabéu, e o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund, na quarta-feira, no Cívitas Metropolitano.

Arsenal e Bayern de Munique jogam esta terça-feira no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o FC Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, na capital francesa.