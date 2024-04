Segurança nos estádios de futebol é reforçada após ameaça do Estado Islâmico

De Euronews

A UEFA garantiu que os jogos da Liga dos Campões vão continuar, com as medidas de segurança reforças, apesar das ameças do Estado Islâmico.

A segurança nos estádios de futebol vai ser reforçada nos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, após ameaça de ataque terrorista do Estado Islâmico.

Em Paris, a presença policial vai ser “consideravelmente reforçada” antes do jogo desta noite entre o Paris Saint-Germain e o FC Barcelona no Parc des Princes, segundo as agências internacionais.

Em Londres, o jogo entre o Arsenal e o Bayern de Munique de terça-feira, no estádio dos Emirados, decorreu normalmente, apesar das ameaças. Os adeptos do Arsenal mostraram-se calmos e satisfeitos com as medidas tomadas para evitar problemas na capital britânica.

"Penso que, com a situação atual e os diferentes acontecimentos mundiais que estão a ocorrer neste momento, podemos esperar muitos episódios deste tipo. É esse o meu palpite", disse um adepto do Arsenal que assistiu ao jogo contra o Bayern de Munique.

Também na terça-feira, a presença policial foi reforçada no estádio Santiago Bernabéu, onde a equipa da casa, o Real Madrid, defrontou o Manchester City.

A UEFA garantiu, em comunicado, que, apesar das ameaças terroristas, os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol vão realizar-se conforme programados.