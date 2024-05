Putin diz que não quer tomar cidade de Kharkiv

De Euronews

Os esforços da Rússia concentram-se na região de Kharkiv, mais precisamente nos combates pelo controlo da cidade de Vovchansk.

O presidente russo Vladimir Putin confirmou, esta sexta-feira, que a Rússia está a tentar criar uma zona-tampão na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, junto à fronteira russa, mas diz que não lhe interessa tomar a capital da região e segunda maior cidade da Ucrânia.

Com os combates na Ucrânia a concentrar-se nesta região, as forças armadas da Rússia são incapazes de qualquer avanço importante, diz o principal oficial militar da NATO.

Estes comentários surgem no momento em que as forças ucranianas se envolvem em ferozes batalhas com as tropas russas pelo controlo de Vovchansk, uma cidade-chave nesta região, no nordeste da Ucrânia, junto à fronteira com a Rússia, de onde as forças ucranianas estão a retirar milhares de habitantes.

Diz o general Christopher Cavoli, comandante supremo aliado na Europa: "Os russos não têm os números necessários para fazer um avanço estratégico, não acreditamos. Mais concretamente, não têm a competência e a capacidade para o fazer, para operar à escala necessária para explorar qualquer avanço com vantagem estratégica".

Kiev afirma ter travado o avanço da Rússia, mas um alto funcionário de Moscovo diz que o exército russo tem recursos suficientes para continuar.

Vovchansk tem sido o centro dos combates nos últimos dias. A operação russa na região de Kharkiv começou na semana passada. Esta é incursão fronteiriça mais significativa desde que a invasão em grande escala começou em 2022 e tem como objetivo criar uma zona-tampão na fronteira para evitar novos ataques ucranianos, como os que atingiram Belgorod recentemente.