Senadora de Berlim agredida e levada para o hospital

Este é o mais recente numa série de ataques físicos contra responsáveis políticos na Alemanha. Na semana passada, um candidato do SPD teve de ser operado depois de uma agressão.

A senadora estadual para a Economia de Berlim foi agredida e levada para o hospital, naquele que foi o mais recente ataque de uma série de atos de violência contra representantes eleitos, que está a preocupar a classe política alemã.

Segundo a polícia do país, Franziska Giffey, antiga ministra federal e ex-presidente da Câmara da capital alemã, foi agredida quando participava num evento público numa biblioteca de Berlim por um homem que lhe bateu com um saco com um objeto contundente.

Foi levada para o hospital para ser tratada a lesões na cabeça e no pescoço, segundo a polícia, mas já teve alta. Escreveu depois nas redes sociais que "a liberdade de expressão é bem-vinda - até um certo limite". Giffey pertence ao Partido Social Democrata (SPD) alemão, o mesmo do chanceler Olaf Scholz.

View this post on Instagram A post shared by Franziska Giffey (@franziskagiffey) "Vivemos num país livre e democrático em que todos podem exprimir livremente a sua opinião. No entanto, há uma linha clara. Essa linha é a violência contra as pessoas que têm uma opinião diferente, por qualquer razão, sob qualquer forma. Não há desculpa para estes ataques".

A polícia já identificou o alegado perpetrador do ataque, sem adiantar mais detalhes.

O presidente da Câmara de Berlim, Kai Wegner, condenou veementemente o ataque, dizendo à agência noticiosa DPA que "quem ataca os políticos está a atacar a nossa democracia".

O ataque acontece numa altura em que a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, anunciou medidas mais duras para combater os crimes físicos com motivação política: "Quem comete um crime deve aperceber-se rapidamente de que fez algo de errado. Por isso, precisamos de processos judiciais mais rápidos para que o infrator se aperceba de que haverá consequências. Penso que isso também é muito importante num Estado de direito. É por isso que apresentamos estas novsa medidas", disse a ministra.

É a terceira vez que um político alemão é vítima de um ataque físico nas últimas semanas. Na semana passada, um outro candidato do SPD foi espancado na cidade de Dresden e teve de ser operado. Só no ano passado, ter-se-ão registado cerca de 2800 ataques contra políticos, quase metade dos quais contra políticos dos Verdes. Os restantes estão divididos entre membros da Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, e do SPD.