Europa atingida por inundações no Norte e ondas de calor no Sul

Chuvas fortes e tempestades causam estragos no norte de Itália, em França e na Alemanha, enquanto o sul de Itália sofre uma vaga de calor fora de época.

PUBLICIDADE

O Norte de Itália foi atingido por fortes tempestades e chuvas torrenciais, deixando submersas várias regiões, incluindo Pádua e Vicenza.

Os serviços de emergência foram mobilizados, utilizando botes para resgatar os residentes das casas inundadas, enquanto os carros flutuam nas ruas inundadas.

O governador da região de Veneto descreveu o dilúvio como uma "bomba de água", reflectindo a natureza súbita e devastadora da chuva.

Na madrugada de sexta-feira, as margens do rio Muson dei Sassi, na região de Pádua, rebentaram devido à chuva excessiva, provocando graves inundações.

Um comboio de mercadorias descarrilou após rajadas de vento entre 150 e 200 km/h em Borgo Mantovano, na Lombardia.

O presidente da câmara local, Alberto Borsari, referiu nas redes sociais que muitas ruas e caves ficaram inundadas, descrevendo a situação como "muito difícil", embora, felizmente, não tenha havido feridos.

Milão registou uma precipitação sem precedentes de 130 mm num só dia, o que provocou inundações repentinas que não se viam há mais de 170 anos. No Veneto, as autoridades da Proteção Civil declararam o estado de alerta vermelho devido ao transbordamento das bacias hidrográficas, depois de terem caído 70 mm de chuva em apenas 30 minutos.

Onda de calor no sul de Itália e avisos de tempestade em França

Em contrapartida, o sul de Itália está a viver uma onda de calor fora de época, com temperaturas que atingem os 35°C na Sicília. A Sardenha está a braços com condições muito secas, o que conduz à escassez de água e a uma má colheita para os produtores de trigo locais, que esperam apenas metade do seu rendimento habitual.

Prevêem-se restrições de água no final do verão.

A França também está a registar condições meteorológicas severas, com a Météo France a colocar 39 departamentos sob alerta amarelo devido a trovoadas.

Isto inclui partes da Île-de-France, onde os departamentos de Yvelines, Essonne e Seine-et-Marne estão em alerta para tempestades severas esperadas a partir do meio-dia, continuando até à noite.

No domingo passado, foram registados cerca de 10.000 relâmpagos em toda a França, e são esperadas mais tempestades neste fim de semana, afectando particularmente as regiões oeste, sudeste e nordeste. Os habitantes são aconselhados a tomar precauções, nomeadamente limitando os movimentos e evitando certas actividades ao ar livre.

A França também registou um episódio de chuva excecional na sexta-feira, devido a uma vasta gota de frio que se formou sobre o sul da Alemanha. A chuva começou na quinta-feira à noite e continuou sem parar até sexta-feira à noite, durando 24 horas com intensidade sustentada.

O Baixo Reno e o Mosela foram as regiões mais afectadas, tendo os totais de precipitação nestas zonas sido descritos como sem precedentes.

No norte da Alsácia, Scheibenhard registou 116,8 mm de precipitação em apenas 24 horas, um recorde para a região. A estação de Berg seguiu-se-lhe de perto com 102,3 mm.

Em Moselle, uma estação em Hestroff registou 101,1 mm. Muitas estações destes departamentos registaram entre 70 e 90 mm de precipitação, o que equivale a um mês a um mês e meio de chuva.

Inundações e deslizamentos de terras na Alemanha

No oeste da Alemanha, as fortes chuvas provocaram inundações e deslizamentos de terras no Estado do Sarre. A capital do estado, Saarbrücken, e outros municípios foram objeto de evacuações significativas devido à subida do nível das águas.

O Ministério do Interior descreveu a situação como "inundações generalizadas", tendo sido particularmente afectados o distrito de Neunkirchen, o distrito de Saarpfalz e a associação regional de Saarbrücken.

PUBLICIDADE

Até ao momento, não há registo de vítimas, mas as inundações obrigaram à evacuação de casas e de centros de acolhimento de idosos. As autoridades locais estão a considerar a possibilidade de pedir ajuda aos estados federais vizinhos.

O Chanceler Olaf Scholz cancelou uma visita de campanha planeada ao Sarre para visitar as áreas afectadas com a Primeira-Ministra do Estado, Anke Rehlinger, sublinhando a gravidade da situação.

O serviço meteorológico alemão alertou para a continuação de chuvas fortes até à manhã de sábado, prevendo-se que as condições melhorem gradualmente a partir daí.