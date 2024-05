Primeiro-ministro eslovaco foi submetido a nova operação e permanece em estado crítico

De Euronews com AP

Robert Fico foi baleado várias vezes no início desta semana e já tinha sido submetido a uma intervenção de urgência na quarta-feira.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, foi submetido a uma segunda operação depois de ser baleado numa tentativa de assassinato no início desta semana e permanece em estado crítico, revelou o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do país, Robert Kalinak, esta sexta-feira.

Fico, de 59 anos, foi baleado várias vezes na quarta-feira enquanto cumprimentava apoiantes após uma reunião do Conselho de Ministros em Handlová.

O chefe do governo eslovaco permanece no hospital de Banska Bystrica, onde já tinha sido submetido a uma intervenção de urgência na quarta-feira. Após várias horas no bloco operatório, o vice-primeiro-ministro informou que Fico estava fora de perigo, mas ainda em estado crítico.

Antes de ser submetido a esta segunda operação, a equipa médica tinha revelado que estava a ponderar transferir Fico para um hospital na capital, Bratislava, mas remeteram uma decisão para a próxima segunda-feira.

O presidente eleito eslovaco, Peter Pellegrini, visitou na quinta-feira o primeiro-ministro no hospital e adiantou que Fico estava consciente e a comunicar.

O atirador está detido e já foi acusado de tentativa de homicídio. De acordo com os meios de comunicação eslovacos, cita a AP, o homem de 71 anos foi escoltado pela polícia à casa onde residia na manhã desta sexta-feira para uma operação de buscas e recolha de provas, no âmbito da investigação que foi aberta pelas autoridades após o ataque.