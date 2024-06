O fundador do Wikileaks deixou o Reino Unido e a prisão de alta segurança onde passou os últimos cinco anos, depois de um acordo com a justiça norte-americana.

O fundador do Wiileaks, Julian Assange, é um homem livre. Assange deixou o Reino Unido e entrou num avião a caminho das ilhas Marianas, um protetorado norte-americano onde será presente a um juíz, após um acordo com a justiça norte-americana. Assange aceitou declarar-se culpado da acusação de divulgar segredos de defesa dos Estados Unidos e em troca recebe uma pena de prisão de cinco anos, já cumpridos no Reino Unido, pelo que não deve voltar para trás das grades.

Assange tinha recorrido ao supremo tribunal britânico, depois da ordem de extradição para os Estados Unidos.

Depois da audiência nas Marianas, Assange deverá ir para a Austrália, país de onde é natural.

Assange passou os últimos cinco anos numa prisão de alta segurança no Reino Unido, depois de um período em que esteve refugiado na embaixada do Equador em Londres, enquanto se debatia com os pedidos de extradição da justiça norte-americana, acusado de ter divulgado segredos de defesa altamente confidenciais através da sua plataforma.

Assange terá sido libertado na manhã de segunda-feira, mas a notícia só foi divulgada ao fim da noite. O vídeo divulgado pelo Wikileaks no X (antigo Twitter) mostra Assange a entrar no avião no aeroporto de Stansted, segunda-feira à tarde, depois de libertado da prisão de Belmarsh.