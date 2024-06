Polícia sérvia cancela festival que promovia intercâmbio cultural com Kosovo

De Euronews

A polícia sérvia proibiu a realização de um festival que promove o intercâmbio cultural com o Kosovo, na sequência de um protesto de extrema-direita no exterior do local do evento.

Num comunicado, a polícia de Belgrado alegou preocupações de segurança para suspender o festival, afirmando que pretendia evitar "o perigo para a segurança de pessoas e bens e para a paz e ordem públicas em maior escala".

O comunicado da polícia refere ainda que o protesto contra o festival, no qual foram usadas bandeiras sérvias e faixas com os dizeres "Não à rendição", também foi proibido.

Nos últimos dias, vários responsáveis governamentais sérvios criticaram duramente o festival, descrevendo-o como anti-sérvio.

Embora o festival se tenha realizado alternadamente na Sérvia e no Kosovo durante a última década, a proibição deste ano em território sérvio ilustra um endurecimento geral da posição do governo em relação aos seus críticos.

Sem entendimento

A proibição do evento ocorreu um dia depois de o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, ter afirmado que não tinham sido feitos progressos durante as conversações em Bruxelas para a implementação de um acordo entre Belgrado e Pristina.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, reuniram-se para discutir um plano apoiado pela União Europeia para normalizar as relações. No entanto, questões não resolvidas, incluindo a exigência de Pristina de que Belgrado entregue os presumíveis organizadores do ataque de Banjska, bloquearam novos progressos.

Após as reuniões, Borrell afirmou que a União Europeia continuará a envidar todos os esforços e capacidades para normalizar as relações entre Belgrado e Pristina.

"O Kosovo não estava preparado para isto, o Kosovo não estava disposto a realizar esta reunião trilateral. A Sérvia estava disposta a fazê-lo, mas são precisos dois para dançar o tango e nós precisamos de dois para se sentarem à mesa para prosseguir o diálogo", acrescentou Borrell.

O Kosovo, uma antiga província sérvia, declarou a sua independência em 2008, a qual não é reconhecida por Belgrado.