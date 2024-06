Borrell desiludido com falta de entendimento entre Sérvia e Kosovo

De Euronews

Líderes de Belgrado e Pristina estiveram em Bruxelas para discutir um plano de entendimento desenhado pela UE, mas reunião tripartida acabou por não acontecer.

Os encontros do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić e do primeiro-ministro do Kosovo Albin Kurti, em Bruxelas com altos responsáveis da União Europeia não resultaram em qualquer progresso que conduzisse a uma normalização das relações entre Belgrado e província cuja independência a Sérvia continua a não reconhecer. Os dois líderes acabaram por não se encontrar entre si. O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, mostrou-se desapontado com a falta de avanços na implementação no plano desenhado pela União Europeia:

"As discussões foram, como esperado, tão difíceis como sempre foram e, no final, não houve reunião trilateral. O Kosovo não estava preparado, não estava disposto a realizar esta reunião trilateral. A Sérvia estava disposta a fazê-lo, mas são precisos dois para dançar o tango e nós precisamos de dois sentados à volta da mesa para prosseguir o diálogo. Hoje, isso não foi possível. Hoje, infelizmente, não foi possível registar qualquer progresso na implementação do acordo", disse Vučić.

Bruxelas avisou que a recusa de um compromisso põe em risco as hipóteses de adesão da Sérvia e do Kosovo ao bloco. A relação entre Belgrado e Pristina tem conhecido vários episódios de tensão desde a declaração unilateral de independência do Kosovo em 2008, que a Sérvia nunca conheceu. O mais recente aconteceu no norte do Kosovo, zona de maioria sérvia, depois de terem sido eleitos presidentes de câmara de etnia albanesa devido ao boicote eleitoral dos sérvios.