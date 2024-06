Von der Leyen confirma ajuda europeia ao Egipto no valor de 40 mil milhões de euros

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou uma nova ajuda europeia ao Egito, desta vez no valor de mil milhões de euros, perfazendo um total de 40 mil milhões de um pacote de assistência macrofinanceira.

Nos últimos 100 dias, o Egito e a União Europeia deram início a uma nova era de amizade e cooperação. O presidente El-Sisi e outros dirigentes europeus assinaram um novo acordo de parceria estratégica e global. Este acordo assenta em décadas de cooperação e de relações profundas entre o Egito e a UE.

A Europa é já o maior parceiro comercial e de investimento desta nação norte-africana, representando 40% do investimento direto estrangeiro. A UE está empenhada em prestar assistência financeira, investir em setores estratégicos e desenvolver as competências dos trabalhadores egípcios.

Em março, foi anunciado um pacote financeiro e de investimento de 7,4 mil milhões de euros. Hoje, é assinada a primeira parcela de mil milhões de euros de assistência macrofinanceira. Esta assistência apoiará o programa de reformas do Egito e criará um ambiente empresarial mais forte, atraindo investimentos e gerando emprego.

Além disso, a UE está empenhada em mobilizar 1,8 mil milhões de euros em novos investimentos estratégicos no Egito.

Um exemplo é o ambicioso objetivo de transformar o Egito numa plataforma de energia limpa. Este objetivo beneficiaria tanto o país como a Europa, criando cadeias de valor de tecnologias limpas que se estendem do Golfo à Europa. Para atingir este objetivo, serão também investidos 25 milhões de euros em formação digital e em tecnologias limpas para jovens egípcios. Deste modo, as empresas encontrarão pessoal qualificado e os egípcios terão oportunidades de emprego.

Parceria estratégica não se baseia apenas no investimento público

A parceria estratégica entre a União Europeia e o Egito inclui também o setor privado, adiantou von der Leyen. A presidente do Executivo Europeu falava na Conferência de Investimento UE-Egito, no Cairo, onde manteve conversações com o presidente egípcio Abdel-Fattah el-Sissi.

"Nesta conferência, as empresas europeias estão a assinar mais de 20 novos acordos ou memorandos de entendimento com parceiros egípcios, no valor de mais de 40 mil milhões de euros. Temos empresas em setores que vão do hidrogénio à gestão da água, da construção aos produtos químicos, do transporte marítimo à aviação e ao setor automóvel", afirmou.

Ursula Von der Leyen também elogiou os investimentos em energia verde e formação digital, sublinhando "o ambicioso objetivo do Egipto de se tornar um centro de energia limpa".

A conferência de dois dias surge na sequência da parceria estratégica global Egito-UE adoptada pela UE e pelo Egipto em março último.

Esta parceria abrange as relações políticas, a estabilidade económica, o investimento e o comércio, bem como as questões de migração e segurança.