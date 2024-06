Eleições em França: recorde de participação ao meio-dia

De Manuel Ribeiro com

Ao meio-dia, a taxa de participação em França continental era de 25,9%, anunciou o ministro do Interior francês.

PUBLICIDADE

A afluência às urnas ao meio-dia da primeira volta foi de 25,9%, de acordo com os dados do Ministério do Interior, o que é superior às eleições legislativas de 2022 à mesma hora. Há dois anos, a taxa de participação era de 18,43% ao meio-dia.

A extrema-direita lidera as sondagens pré-eleitorais

Os eleitores de toda a França estão no domingo a votar na primeira volta de uma eleição parlamentar antecipada que poderá colocar o governo francês nas mãos de partidos nacionalistas e de extrema-direita pela primeira vez desde a era nazi.

Após os resultados das eleições europeias, que deu a vitória ao Rassemblement National (RN), o presidente da França convocou eleições antecipadas e arrisca perder ainda mais a sua influência na Assembleia Nacional.

Macron tem-se apresentado ao centro, não sendo nem de esquerda, nem de direita, lançando um movimento centrista que se inspirou nos dois partidos moderados tradicionais do país.

Posição que, segundo os especialistas, “desregulamentou o sistema político francês, tradicionalmente marcado pela divisão direita-esquerda", disse Stéphane Cadiou, professor de ciências políticas na Universidade de Lyon 2.

Muitos eleitores franceses estão frustrados com a inflação e as preocupações económicas, bem como com a liderança de Emmanuel Macron, que consideram arrogante e alheia às suas vidas.

Emmanuel Macron vota em Paris Yara Nardi/AP

O partido anti-imigração RN, de Marine Le Pen, tem aproveitado e alimentado esse descontentamento, nomeadamente através de plataformas online como o TikTok, e dominou todas as sondagens pré-eleitorais.

Uma nova coligação de esquerda, a Nova Frente Popular, está também a desafiar Macron, pró-empresarial, e a sua aliança centrista Juntos pela República.

Os cerca de 50 milhões de eleitores recenseados escolherão 577 membros da Assembleia Nacional, a influente câmara baixa do parlamento francês, durante as duas voltas do escrutínio.

Jordan Bardella posa para uma selfie depois de votar no domingo. AP Photo

Depois de uma campanha marcada por um crescente discurso de ódio, a votação começou cedo nos territórios ultramarinos franceses e as assembleias de voto abriram na França continental às 8 horas (6:00 em Lisboa) de domingo.

As primeiras projeções das sondagens são esperadas pelas 20:00 (18:00 em Lisboa), altura em que encerram as últimas assembleias de voto, e os primeiros resultados oficiais são esperados para o final da noite de domingo.